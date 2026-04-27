El clima en Formosa hoy promete ser bastante tranquilo. Esta mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, y las temperaturas oscilarán entre los 7.9°C. A lo largo del día, no se prevé precipitación, por lo tanto, es una oportunidad ideal para disfrutar al aire libre. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h, ofreciendo un leve alivio en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y noche, se mantendrá el clima con cielos mayormente despejados, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.5°C. La humedad relativa rondará el 96%, por lo cual, aunque el día sea cálido, la sensación de frescura estará presente. No hay pronóstico de lluvias, así que no necesitarás llevar paraguas hoy.