Pronóstico en Formosa: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Formosa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 24° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 27°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:15
|Puesta del sol
|18:25
|Horas de luz
|11h 10m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Formosa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:15 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 11h 10m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|12°
|12°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|12°
|12°
|Sureste 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|12°
|12°
|Sureste 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|11°
|11°
|Sureste 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|11°
|11°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|11°
|11°
|Sureste 9 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|11°
|11°
|Sureste 11 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|13°
|13°
|Sureste 10 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|15°
|15°
|Sureste 12 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|17°
|17°
|Sureste 12 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|19°
|19°
|Sureste 11 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|20°
|20°
|Sureste 10 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|21°
|21°
|Sureste 10 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|21°
|21°
|Sureste 11 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|21°
|21°
|Sureste 10 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|20°
|20°
|Sureste 8 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|19°
|19°
|Sureste 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|18°
|18°
|Sureste 9 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|18°
|18°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|17°
|17°
|Sureste 9 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|17°
|17°
|Sureste 9 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|17°
|17°
|Este 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|15°
|15°
|Este 6 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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