Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Formosa. Fuente: Turismo Formosa
Formosa. Fuente: Turismo Formosa

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Formosa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
13°
Viento
Sureste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Sureste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sureste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 24° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:15
Puesta del sol18:25
Horas de luz11h 10m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Formosa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:15 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 11h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Sureste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Sureste 9 - 16 km/h 0% Soleado
08:00 11° 11° Sureste 11 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Sureste 10 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Sureste 12 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Sureste 12 - 27 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Sureste 11 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Sureste 10 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Sureste 10 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Sureste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Sureste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Sureste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sureste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sureste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Sureste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Sureste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Este 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Este 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.