Se difundieron las primeras imágenes de la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería. Foto: TN.

Las primeras imágenes posteriores a la explosión de una carta-bomba en la Escuela Superior de Gendarmería comenzaron a circular en las últimas horas y revelan la magnitud del incidente ocurrido este mediodía en el edificio ubicado en Avenida Paseo Colón y México.

El material difundido muestra restos del artefacto esparcidos sobre un escritorio y el piso del despacho donde se produjo la detonación. Según confirmó el Ministerio de Seguridad de la Nación, el estallido tuvo lugar a las 13:49 en el piso 11 del edificio.

Explosión en la Escuela Superior de Gendarmería. Foto: NA

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el paquete habría estado dirigido al exdirector de la Escuela, el comandante mayor retirado Diego Gasparutti. El hecho de que el destinatario no se encontrara en funciones explicaría que el envío permaneciera “varios meses” almacenado en el depósito antes de ser manipulado.

Tras la explosión del artefacto tipo carta-bomba, Gasparutti y otro miembro de la fuerza resultaron heridos. Ambos fueron trasladados al Hospital Argerich y se encuentran fuera de peligro, según pudo confirmar TN. También trascendieron imágenes de uno de los lesionados, en las que se observan heridas en el torso y el brazo izquierdo.

Imágenes de uno de los heridos por la carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería. Foto: TN.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad precisó que un “tercer efectivo permanece en recuperación y fuera de peligro”, mientras que al menos otro gendarme fue afectado por la onda expansiva, aunque no requirió internación.

Comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional respecto al hecho ocurrido en la Escuela Superior de GNA. Foto: X / @MinSeguridad_Ar.

Otros paquetes bajo análisis

Las autoridades informaron que existían otros dos paquetes dirigidos también al exdirector y almacenados desde hacía tiempo. Especialistas en explosivos procedieron a detonarlos de manera preventiva. Sin embargo, no se hallaron rastros de pólvora, lo que indicaría que solo uno de los envíos contenía material explosivo.

Como medida de seguridad, “evacuaron a 320 personas, 120 correspondientes al edificio de Paseo Colón 533 y 200 al edificio contiguo de Paseo Colón 525″, detallaron las autoridades.

Seguimiento político y judicial

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se presentó en el lugar poco después del hecho para interiorizarse sobre lo ocurrido. Posteriormente, se trasladó a la Casa Rosada, donde mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de monitorear el avance de la investigación.

Escuela Superior de Gendarmería Foto: Argentina.gob

La causa quedó en manos de la Justicia federal, que busca determinar el origen del paquete explosivo, la cadena de responsabilidades y si existen vínculos con amenazas previas o antecedentes similares. Mientras tanto, la Escuela Superior de Gendarmería retomará sus actividades bajo estrictas medidas de seguridad.