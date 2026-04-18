Sophia Civarelli y Valentín Alcida Foto: Instagram @sophicivarelli y @valentin_alcida)

La ciudad de Rosario amaneció conmocionada por la muerte de dos jóvenes estudiantes universitarios que fueron encontrados sin vida en distintos puntos de la ciudad. Se trata de Sophia Civarelli y Valentín Alcida, ambos de 22 años, estudiantes de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y pareja desde hacía varios meses. La Justicia avanza en la investigación del caso, que en estas horas está caratulado como femicidio seguido de suicidio, aunque aún restan pericias clave para confirmar la mecánica de los hechos.

Quién era Sophia Civarelli, la joven estudiantessa asesinada

Sophia Civarelli tenía 22 años y era oriunda de Villa Amelia, una pequeña localidad ubicada a unos 25 kilómetros al sur de Rosario. Allí había vivido gran parte de su vida junto a su madre, hasta que decidió mudarse a la ciudad para continuar más cómodamente con sus estudios universitarios.

Estudiaba Psicología en la UNR, una carrera que la apasionaba y por la que viajaba frecuentemente antes de instalarse definitivamente en Rosario. En el ámbito académico fue donde conoció a Valentín Alcida, con quien inició una relación sentimental que la llevó a compartir vivienda en los últimos meses.

Amigos y personas cercanas la describían como una joven tranquila y muy dedicada a su formación profesional. En redes sociales compartía momentos cotidianos, actividades académicas y publicaciones vinculadas a su vida personal, sin indicios visibles de conflictos recientes, según las primeras reconstrucciones judiciales.

Valentín Alcida: el estudiante cordobés que se había mudado para estudiar

Valentín Alcida también tenía 22 años y era oriundo de Los Surgentes, una localidad de la provincia de Córdoba. Se había mudado a Rosario con el objetivo de estudiar Psicología en la Universidad Nacional de Rosario, al igual que Sophia.

Sophia Civarelli y Valentín Alcida Foto: Instagram @sophicivarelli y @valentin_alcida)

En sus redes sociales era habitual ver mensajes afectuosos dedicados a su pareja, con expresiones de cariño que, a priori, mostraban una relación cercana. Compartían actividades, fotos juntos y comentarios que reflejaban el vínculo que los unía.

La pareja convivía en un departamento de Rosario desde hacía algunos meses, según confirmaron fuentes de la investigación. Vecinos del edificio indicaron a la fiscalía que no tenían trato cercano con ellos y que la noche en la que se produjeron las muertes no escucharon gritos ni ruidos violentos.

Cómo avanza la investigación y qué hipótesis se analiza

El caso está a cargo de la fiscal Carla Ranciari, quien informó que inicialmente la causa fue caratulada como muerte dudosa, pero que con el avance de las primeras medidas se orientó hacia la hipótesis de femicidio seguido de suicidio.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que los cuerpos fueron hallados a pocas cuadras de distancia, lo que abre distintos interrogantes sobre la secuencia de los hechos. Por ese motivo, la fiscalía ordenó una serie de peritajes fundamentales, entre ellos:

Análisis de los teléfonos celulares de ambos jóvenes

Recolección de testimonios de familiares, amigos y allegados

Estudios forenses complementarios para determinar horarios y causas exactas de muerte

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que todavía faltan elementos clave para arribar a una conclusión definitiva y que se trabaja con cautela para evitar interpretaciones prematuras.

La policía investiga varias hipótesis Foto: La Capital

Un caso que vuelve a poner en foco la violencia de género

Mientras la investigación continúa, el caso generó una fuerte repercusión social y volvió a instalar el debate sobre la violencia de género en relaciones jóvenes, incluso dentro de ámbitos universitarios. Organizaciones feministas y espacios estudiantiles expresaron su dolor y reclamaron justicia, además de mayor prevención y contención institucional.

Desde la Justicia reiteraron que toda la información disponible hasta el momento es preliminar y que solo los resultados de las pericias permitirán confirmar cómo ocurrieron los hechos.