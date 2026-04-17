Portones contra la inseguridad Foto: ElDoce

La preocupación por la inseguridad volvió a empujar a una ciudad argentina a tomar una decisión poco habitual: restringir el acceso vehicular durante la noche mediante la instalación de grandes portones metálicos en puntos estratégicos del ejido urbano. La medida comenzó a implementarse como prueba piloto y promete convertirse en un caso testigo para otros municipios que analizan alternativas fuera del esquema tradicional de patrullaje policial.

Se trata de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, donde el municipio empezó a colocar estructuras de hierro de gran tamaño que permanecerán cerradas entre las 22 y las 6. El objetivo oficial es reducir los delitos cometidos en horarios nocturnos, especialmente robos bajo la modalidad de ingreso rápido y escape por calles internas.

Cómo funcionan los portones y qué zonas alcanza la prueba

Las estructuras, que superan los tres metros de alto y los cinco metros de ancho, se instalan en calles previamente identificadas como puntos críticos. En esta primera etapa, los trabajos avanzan en barrios como Loma Sur y Pan de Azúcar, donde se realizará un cierre total de la circulación durante la noche.

Según explicó el municipio, no se trata de un sistema de acceso controlado para vecinos ni de portones automatizados. Durante el horario nocturno, las calles permanecerán directamente bloqueadas y el tránsito deberá desviarse hacia corredores alternativos que permanecerán habilitados.

En algunos sectores, las autoridades analizan sumar pasos peatonales con barreras, aunque por el momento el foco está puesto en limitar el flujo vehicular como forma de desincentivar el delito.

Inédita medida en Córdoba Foto: ElDoce

Una política de seguridad que divide opiniones

El intendente Pablo Cornet señaló que la iniciativa se enmarca en un Programa Integral de Seguridad Vecinal y remarcó que se trata de una experiencia piloto. “Estamos probando una herramienta más para bajar los niveles de inseguridad que vienen creciendo en los últimos meses”, indicaron desde el Ejecutivo local.

Sin embargo, la medida no pasa desapercibida entre los vecinos. Mientras un sector respalda la decisión y asegura que cualquier acción que reduzca los robos es bienvenida, otro grupo expresa su preocupación por la pérdida de libertad de circulación y cuestiona la efectividad real del cierre.

“El portón no va a frenar a un delincuente decidido, pero sí complica la vida del vecino”, es uno de los argumentos que se repiten en conversaciones barriales y redes sociales.

¿Es legal cerrar calles durante la noche?

El cierre de calles públicas abre un debate más amplio que excede a Villa Allende. Especialistas en derecho urbano advierten que este tipo de medidas deben sustentarse en ordenanzas claras y en un criterio de temporalidad, para evitar conflictos legales o denuncias por restricción indebida del espacio público.

Desde el municipio aseguran que la iniciativa cuenta con respaldo legal y que será evaluada de manera permanente. Si los resultados no son los esperados o surgen inconvenientes graves, los portones podrían retirarse.

La medida que abre el debate Foto: ElDoce

Un antecedente y una experiencia inédita

Aunque existen precedentes aislados, como un intento similar en Guaymallén (Mendoza) hace más de una década que no prosperó, Villa Allende se convierte en la primera ciudad del país en avanzar de manera concreta y sostenida con este tipo de cierre nocturno a escala urbana.

La implementación ocurre en un contexto de creciente demanda social por mayor seguridad y de presión sobre los gobiernos locales para ofrecer respuestas rápidas ante el aumento de hechos delictivos.

Inseguridad, ciudades abiertas y el debate que recién empieza

El ensayo con portones reabre una discusión de fondo: hasta dónde puede avanzar el Estado en la restricción del espacio público para combatir el delito y cuáles son los costos sociales de ese camino.

Mientras algunos ven en la experiencia una solución pragmática frente a la urgencia, otros alertan sobre el riesgo de “barrialización” de las ciudades y la naturalización de medidas excepcionales.

Por ahora, el cierre nocturno de calles en Villa Allende sigue en etapa experimental. Sus resultados, positivos o negativos, podrían marcar el rumbo de futuras políticas de seguridad urbana en otras ciudades del país.