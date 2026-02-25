Crimen de Fernando Báez Sosa: la defensa de Lucas Pertossi solicitó anular la condena de 15 años de prisión
El planteo lo realizó Ignacio Nolfi, defensor de Casación, quien argumentó que durante el juicio no se garantizó el derecho a defensa de su representado.
La defensa de Lucas Pertossi, uno de los ocho jóvenes condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, presentó una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se anule la condena de 15 años de prisión.
Pertossi es uno de los tres culpables que recibió una pena de 15 años de prisión por ser partícipe necesario junto a Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, al tiempo que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Cirto Pertossi fueron condenados a reclusión perpetua por su coautoría por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves.
La presentación in pauperis fue realizada por el abogado Ignacio Nolfi, quien remarcó que la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por el letrado Hugo Tomei.
Conforme al escrito, el defensor pidió que se lleve a cabo un nuevo debate oral y público “con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada”.
Los argumentos de la solicitud
- Defecto grave de razonamiento: por modificar la secuencia lógica del dolo en el fallo.
- Versión fáctica divergente: creación de un relato de los hechos que no coincide con las pruebas.
- Afectación a la unidad lógica: incoherencias en el razonamiento de los jueces.
- Falta de garantías en la imputación: irregularidades en las audiencias y declaraciones iniciales.
- Violación de imparcialidad y congruencia: vicios detectados desde la etapa de instrucción.
- Imprecisión del hecho: falta de claridad sobre qué conducta específica se le juzgaba.
- Violación del principio de congruencia: discrepancia entre lo que se acusó y lo que finalmente se sentenció.