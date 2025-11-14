El padre de Lucas Pertossi contó como se enteró del crimen de Fernando Báez Sosa: “Pone la tele, mató a un pibe”

Marcos Pertossi relató como intentó comunicarse con Graciela y Silvino, los padres de Fernando, el joven asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell. “Tengo un dolor en el pecho y necesito sacarlo”, expresó.

Fernando Báez Sosa. Foto: Redes sociales.

El crimen de Fernando Báez Sosa conmocionó al país y, recientemente, volvió al centro de la escena con el estreno del documental “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”, dirigido por Martín Rocca y producido por Fábula.

En ese contexto, las declaraciones de Marcos Pertossi —padre de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers de Zárate condenados por el asesinato— contó en una entrevista televisiva en el ciclo Tarde o Temprano, por El Trece, cómo cambió su vida tras la detención de su hijo y aseguró que Lucas recuerda constantemente lo ocurrido la noche del crimen en Villa Gesell, en enero de 2020.

Las declaraciones del padre de Lucas Pertossi

El padre aseguró: “Te digo que es lo que tiene Lucas en la mente. Lucas piensa en esto todos los días, todos los días”. Además, insistió en la inocencia de su hijo y remarcó: “Lucas no está bien condenado, tengo la certeza de que es inocente. No hizo nada de nada, él no pegó, tiene el espíritu tranquilo”.

Marcos Pertossi, padre de Lucas Pertossi. Foto: Eltrece

Acto seguido, se refirió a los hechos que desembocaron en el crimen y describió: “Fue una desgracia. Se armó el tole tole, vio que le estaban pegando a un amigo y fue a separar, fue un instante”. Según las palabras de su padre, Lucas Pertossi no participó de la agresión física.

Además, Marcos Pertossi contó que intentó contactarse con Graciela y Silvino, padres de Fernando Báez Sosa. En ese sentido, contó: “No hablamos con los papás de Fernando en ningún momento. El intento lo hicimos con mi mujer, les escribimos por Instagram”. Y agregó: “Yo tengo un dolor en el pecho y necesito sacarlo“.

Sobre su deseo de acercamiento, expresó: “Lo que le ha pasado a esta gente es una barbaridad. Quiero soltarlo, quiero darles el pésame, quiero abrazarlos. Me muero por eso. Todas las noches lo pienso, quiero hablar con ellos. Entiendo lo que les pasó, Lucas también”.

También, relató cómo fue notificado del hecho aquel 18 de enero de 2020: “Eran las 10.30 de la mañana y recibo ese maldito llamado, el que nunca querés esperar. Un conocido me dijo: ‘Marcos, poné Crónica, Lucas mató a un pibe´”. Afirmó que luego habló con una persona de La Costa que conocía a los involucrados y que le aseguró que “Lucas no tenía nada que ver, que estaba en otro lado”.

Los rugbiers en el juicio. Foto: Redes sociales.

Según Marcos Pertossi, padre de Lucas, su hijo no recibió una adecuada representación legal durante el juicio. Sus declaraciones llegaron justo en el mismo momento del estreno de la docuserie sobre el caso, 50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa, dirigida por Martín Rocca y producida por Fábula.

La producción, que se estrenó el jueves 13 de noviembre, incluye imágenes nunca antes vistas y entrevistas a familiares, amigos, periodistas y a algunos de los jóvenes condenados, según informó la plataforma.

El crimen ocurrió en enero de 2020, cuando Fernando Báez Sosa, de 18 años, fue atacado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell por un grupo de rugbiers. La brutal agresión fue captada por cámaras y generó una profunda conmoción en todo el país.