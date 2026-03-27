Lucas Pertossi, rugbier detenido por el crimen de Fernando en Villa Gesell

Lucas Pertossi rompió el silencio desde la cárcel, a seis años del crimen de Fernando Báez Sosa y tras ser condenado a 15 años de prisión.

El joven aseguró que la estrategia defensiva grupal lo perjudicó y aseguró que él no participó de la brutal golpiza que mató al joven a la salida de un boliche en Villa Gesell.

“Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa”, dijo en una entrevista con Mauro Szeta.

“Se acerca un policía y dice: “Chicos, ¿ustedes saben por qué están presos?”. “No”, le decimos. “Ustedes mataron a un pibe”, dice. Y cuando me dijo eso se me cayó el mundo entero", relató del día del violento ataque en la Costa.

Lucas Pertossi, acusado por el crimen de Fernando Báez Sosa.

“Nos atiende la fiscal, nos dice: “Bueno, chicos, tuve que entregarle un pibe en un cajón a una mamá”“, continuó con la noche del crimen. Y completó: “Es terrible lo que pasó, pero no hubo ningún plan de matarlo. Fue una pelea que terminó en tragedia“.

“Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación. Pero yo nunca lo toqué y nadie lo dijo”, completó en el anticipo de la nota.