Izquierda: Melchor Rodrigo, víctima / Derecha: Felipe Pettinato, acusado. Foto: NA.

Felipe Pettinato enfrenta el día de hoy, lunes 2 de marzo, la segunda audiencia en el juicio por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ocurrida en un incendio de dudosa procedencia en su departamento de Belgrano el 16 de mayo de 2022.

Las acusaciones son por haber causado el incendio y se remiten al Tribunal Oral N°14. El cuerpo del médico, según determinó la autopsia, resultó quemado en un 90%. “Me mandé la cagada porque encendí el pucho”, habría dicho Felipe.

Juicio contra Felipe Pettinato. Foto: captura de pantalla/redes sociales.

Cómo sigue la causa

Fernando Klappenbach es el fiscal y la querella está a cargo de Delia Muzio, madre de Rodrigo. La pena prevista podría ser de 8 a 20 años de prisión.

Durante esta jornada, se esperan testimonios de vecinos del departamento que estaban en él en la madrugada del incendio, así como también los médicos legistas que intervinieron al comienzo del caso.

En la jornada previa, Pettinato se negó a declarar, pero quien sí lo hizo es la madre de Rodrigo, de 81 años. Ella llegó a afirmar: “Tenía una obsesión con mi hijo”.

Felipe Pettinato. Foto: NA.

Qué dijeron los testigos

Un primer testigo fue un vecino de Pettinato que vivía en el piso debajo del acusado y contó que escuchaba un grito. Y respondió ante las inquisiciones: “El grito no decía nada audible, solo un grito”.

Luego, una vecina histórica del edificio contó: “Lo conozco a Felipe, era vecino, no hacía mucho que vivía en el edificio, era un edificio muy grande”. Y continuó relatando: “Lo veo a Felipe corriendo. Me dice: ‘Hay un incendio en mi departamento. Tengo que ayudar a mi amigo’. Lo agarré a Felipe de los hombros porque no entendía la situación. Vi que estaba en medias, no estaba calzado. Le pregunté si se sentía bien, me dijo que tenía molestias en la garganta. Pensé que había tragado humo." Algunos vecinos habrían asegurado ver a Pettinato bajar un matafuego, según ella.

Un tercer vecino contó que cenaba con una amiga al momento del hecho y empezaron a escuchar gritos. Comenzó a relatar: “El primer instinto fue pensar que ocurría un robo. Me acerqué y lo encontré al señor Pettinato. Vi al departamento con la puerta abierta. Ya había humo, fuego, estaba todo a oscuras. Lo vi muy alterado, pidiendo ayuda. Dijo que había un amigo, una persona adentro”.

Felipe Pettinato. Foto: Instagram @felipepettinato.

Remarcó que había “mucha adrenalina” en el lugar y que en el interín Pettinato lo empujaba diciendo que estaba su amigo adentro y que lo ayuden. “Ingresé y vi un departamento prendido fuego, había muchas llamas, muchísimo humo. Veía siluetas en el piso... El encargado del edificio trajo matafuegos que sacó de varios pisos. El caudal de fuego era altísimo, estaban las luces cortadas. Puede ser que haya visto una persona tendida en el piso”, declaró.

“Intenté extinguir el fuego, la manguera no estaba presurizada. Me metí adentro, ya que había una persona. Se puso borroso, ya que había inhalado mucho humo. Me acompañó un policía para tomar aire y me crucé a los bomberos. Luego, le di una mano a la Policía para evacuar a la gente”, finalizó.