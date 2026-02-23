Arranca el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo:

Felipe Pettinato. Foto: Instagram @felipepettinato.

El juicio contra Felipe Pettinato en la causa por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo en mayo de 2022 comienza este lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14. El hijo del conductor está acusado de haber provocado un incendio dentro de su departamento que terminó con el fallecimiento del médico.

Este lunes se dará inicio al debate oral en el cual Felipe Pettinato, que no fue detenido ni tuvo prisión preventiva en el caso, será juzgado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle por el delito de estrago doloso seguido de muerte, que tiene una pena prevista de 8 a 20 años de prisión.

De acuerdo a la investigación, a Pettinato se le imputa haber iniciado ese incendio dentro del departamento, “a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”.

Felipe Pettinato. Foto: NA.

Para este juicio se espera una modalidad virtual, motivo por el cual el Pettinato no estará presente en el tribunal durante las seis audiencias establecidas, en las que desfilarán varios testigos.

Desde el portal Fiscales indicaron que el debate se desarrollará los lunes entre el 23 de febrero y el 30 de marzo.

Acerca del Ministerio Público Fiscal, estará representado por la Fiscalía N° 14 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, a cargo del fiscal Fernando María Klappenbach y con la intervención del auxiliar fiscal Francisco Figueroa.

El debate oral y público iba a desarrollarse a comienzos de septiembre de 2025, pero fue diferido para febrero debido a que uno de los magistrados, que era suplente, presentó la renuncia.

Qué pasó con Felipe Pettinato y su neurólogo

Aquel 16 de mayo de 2022, Melchor Rodrigo se acercó hasta el departamento de Felipe Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

Pasadas las 23:00 horas, se desató un incendio en el interior del departamento, ante lo cual Felipe Pettinato salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

Felipe Pettinato. Foto Instagram @felipettinato

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Este dato fue de suma importancia debido a que luego la autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal”, así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.