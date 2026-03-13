Un influencer vendió dos Iphones por Marketplace y le pegaron un tiro cuando los fue a entregar en Barracas:

Robo a un influencer en Barracas que vendió celulares vía Marketplace. Foto: Captura de video.

Gabriel García, influencer que vende celulares, terminó herido de bala luego de ser víctima de un intento de robo en Barracas durante la entrega de uno de los dispositivos.

La víctima subió varios videos a sus redes sociales mostrando el momento en el que le dispararon y cómo pidió auxilio mientras huía a bordo de su moto.

En las imágenes se observa que García estaciona su moto y aguarda a que el supuesto cliente llegue al punto de encuentro, pero una situación previa le llamó la atención.

En la plaza había un joven que lo miraba de cerca, por lo que el influencer le consultó si era la persona que esperaba. Pese a que la respuesta fue negativa, el sujeto se mostró nervioso y se fue caminando.

Al instante apareció el presunto cliente, quien comenzó a dialogar con García. Durante varios minutos el comprador revisó la caja del celular Iphone, hasta que en medio de la transacción el joven que había estado en la plaza cruzó, sacó un arma e intentó robarle.

De manera inmediata, García escapó de la situación para evitar el robo, pero fue en ese momento cuando el delincuente le disparó y el tiro ingresó en su pierna derecha.

Durante su fuga comenzó a gritar y a pedir auxilio, hasta que vecinos lo pararon y socorrieron. El caso quedó grabado por las gafas que portaba la víctima, por lo que los videos son de suma importancia para identificar a los sospechosos.

Personal de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad se acercó hasta el lugar y dieron aviso al SAME, que trasladó al herido hasta el Hospital Penna, sin riesgo de vida.