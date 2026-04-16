Palacio del Eliseo. Foto: REUTERS

El mayordomo del Elíseo que entrre 2023 y 2025 sustrajo un centenar de piezas de porcelana de la vajilla oficial del palacio presidencial de Francia, consideradas patrimonio histórico, fue condenado a un año de cárcel, que podrá cumplir en arresto domiciliario y con brazalete electrónico.

Además, el Tribunal Correccional de París le impuso otro año de prisión exento de cumplimiento y una multa de 10.000 euros, además de la prohibición de ejercer como mayordomo y de acudir a subastas.

Su pareja, anticuario de profesión, acusado de complicidad en el robo, al ser el encargado de la venta de las piezas, fue condenado a dos años de cárcel, de los que 16 meses están exentos de cumplimiento y el resto también podrá cumplirlo en arresto domiciliario con brazalete electrónico.

El tercer imputado en el caso, Ghislian, un joven coleccionista que compró a la pareja la mayor parte de las piezas, fue sentenciado a un año de prisión exento de cumplimiento.

El caso

Thomas G. era uno de los responsables de cuidar de la vajilla que el palacio del Elíseo utiliza para sus cenas de gala, fabricada en la prestigiosa manufactura de Sevrès y considerada patrimonio nacional.

A partir de 2023, comenzó a extraer piezas de la misma, lo que provocó que sus superiores se dieran cuenta de que faltaban en el inventario dos años más tarde.

La investigación puso enseguida a los policías sobre la pista del mayordomo, que durante meses amasó una importante colección, unas 150 piezas de valor muy diferente.

Basándose en la estimación de la Manufactura de Sevres, el precio de los objetos robados supera los 317.000 euros, muy por encima de los 15.000 que reconocieron los acusados, que sustentaban su estimación en los precios de internet.

Entre lágrimas, pidieron perdón. Thomas al Elíseo, al que reconoció haber fallado en la confianza que había depositado en él. Damien a la sociedad. Y Ghislian a la Manufactura de Sevres, de la que se confesó un gran admirador.