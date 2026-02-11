Jubilada influencer asaltada en San Isidro. Foto: Redes sociales

Dos jóvenes fueron detenidos por el robo a una jubilada de 82 años en San Isidro, en el marco de una serie de allanamientos, donde se descubrió que los ilícitos eran coordinados desde cárceles.

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado 9 de enero, cuando tres personas entraron a la vivienda de la víctima, donde escalaron la reja de acceso e ingresaron por el techo hacia el patio interno.

Desmantelaron una red de trata de personas. Foto ilustrativa: Archivo.

Una vez en el domicilio, los malvivientes amenazaron a la mujer con un cuchillo tipo tramontina y con ser quemada con agua caliente o bien secuestrada. De esta manera, le sustrajeron dinero en efectivo, divisas extranjeras, joyas, el teléfono celular, documentación y efectos personales.

Además, obligaron a la damnificada a aportar claves bancarias y realizar transferencias a cuentas de billeteras virtuales vinculadas a delincuentes detenidos; se los asocia a la organización conocida como “La Banda del Millón”.

Detenidos por el robo de una jubilada influencer en San Isidro. Foto: NA

La coordinación de los delitos provenía desde distintas unidades penitenciarias, por teléfono, dirigida a menores de edad para ejecutar el robo y después administraban el dinero.

Los reos que se dedicaban a esta tarea fueron identificados como Brandon Brites y Ezequiel Merelles, quienes se encuentran imputados por delitos contra la propiedad a mano armada y por ser integrantes de la banda delictiva.