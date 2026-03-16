Asesinato de Cristian Eduardo Pereyra. Foto: Captura

En las últimas horas, salió a la luz el video del asesinato de Cristian Pereyra, el docente que trabajaba como chofer de aplicación en Virrey del Pino.

Las imágenes fueron tomadas por una cámara de seguridad de la autopista Presidente Perón. En el clip se escucha el sonido de los disparos que efectuaron los delincuentes en medio del asalto.

El principal sospechoso es un policía que fue detenido al constatarse que fue quien solicitó el auto manejado por Pereyra.

El momento en el cual asesinan a Cristian Eduardo Pereyra.

Cómo fue el crimen del docente Cristian Pereyra

La causa inició luego de que se diera aviso de la presencia de un masculino tendido sobre el asfalto y que presentaba heridas de bala sobre la autopista Presidente Perón, a la altura de la Ruta 3, sentido a Ezeiza.

Allí constatan que se trataba de Cristian Pereyra, de 39 años, quien se encontraba consciente al momento de la llegada de la Policía. En su relato, señaló que minutos antes se desplazaba a bordo de su auto Chevrolet Corsa cuando fue interceptado por varios delincuentes que iban a pie, que le robaron el auto y realizaron varias detonaciones de arma de fuego.

Minutos después, cuando la ambulancia llegó, constató el deceso de Pereyra, por lo que el fiscal de turno dispuso que se preservara el lugar y se comisionara al personal de policía científica. Tras las primeras pericias, se informó que la víctima presentaba una “herida de bala en el tronco posterior a la altura de la escápula: dos orificios sobre el lado derecho posterior, mitad de la espalda; un orificio en pectoral derecho; uno en codo izquierdo y en brazo derecho”.

A su vez, tras los primeros trabajos se logró incautar en el lugar cinco vainas calibre .9mm y un encamisado.

Cristian Eduardo Pereyra, docente asesinado en La Matanza. Foto: Redes sociales

En las primeras horas de la pesquisa se logró establecer que Pereyra trabaja como chofer de aplicación de viajes Didi, y que el último traslado fue solicitado por el usuario Matias Vizgarra, de 23 años. Con el análisis de la información se determinó que se trata de un efectivo policial, quien prestaba servicio en Base UTOI “Puente 12”.

De manera inmediata se solicitó su declaración en la seccional y, ante las inconsistencias en su relato y tras exhibir su arma reglamentaria Bersa TPR9 serie 13-L65603* con 8 municiones, el fiscal Adrián Arribas dispuso su inmediata detención por el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego.

Tras ello, se indicó que se halló el auto de la víctima en una calle lindera a las vías y el cual se encuentra a pocas cuadras de la base de UTOI en el que trabajaba Vizgarra.

Frente a este caso, la Auditoria General De Asuntos Internos dispuso su inmediata desafectación de la fuerza de seguridad.