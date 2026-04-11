Palacio San José Foto: Foto generada con IA

El asesinato de Justo José de Urquiza no fue solo un crimen político. Fue un punto de quiebre. Un hecho violento que selló el final de una época y aceleró el camino hacia un nuevo orden en la Argentina del siglo XIX. Ocurrió el 11 de abril de 1870, en el Palacio San José, Entre Ríos, y su impacto todavía resuena en la historia nacional.

Urquiza, ex presidente de la Confederación Argentina y figura clave en la organización constitucional del país, murió atravesado por balas y lanzas en su propia residencia. La pregunta que sigue vigente es tan inquietante como reveladora: ¿por qué un hombre central en la construcción del Estado argentino terminó asesinado por sus propios comprovincianos?

Quién era Urquiza y por qué incomodaba

Justo José de Urquiza fue mucho más que un caudillo entrerriano. Fue el hombre que derrotó a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros (1852) y permitió el nacimiento de la Constitución Nacional de 1853. Sin embargo, con el paso del tiempo, su figura quedó atrapada entre dos fuegos: para Buenos Aires fue siempre un rival incómodo; para muchos federales del interior, un líder que había claudicado.

Tras la batalla de Pavón (1861), Urquiza optó por no enfrentar militarmente a Bartolomé Mitre y aceptó, en los hechos, la hegemonía porteña. Esa decisión fue leída por amplios sectores federales como una traición imperdonable.

Justo José de Urquiza, caudillo entrerriano

El contexto que explica el crimen

La Argentina de fines del siglo XIX estaba marcada por fuertes tensiones internas. La consolidación del poder central en Buenos Aires avanzaba a costa de las autonomías provinciales. Entre Ríos, bastión histórico del federalismo, empezó a sentir ese desplazamiento con creciente resentimiento.

En ese clima surgió la figura de Ricardo López Jordán, dirigente federal radicalizado que acusaba a Urquiza de haberse vuelto funcional al poder porteño. Para los jordanistas, Urquiza ya no representaba la causa federal: era un obstáculo.

El 11 de abril de 1870: el día del asesinato

Ese día, un grupo de hombres armados ingresó al Palacio San José al grito de “¡Viva López Jordán!”. Urquiza fue atacado en uno de los patios internos de la residencia. Los testimonios coinciden: recibió varios disparos y luego fue rematado con armas blancas. Murieron también dos de sus hijos que intentaron defenderlo.

El crimen no fue improvisado. Fue una acción política planificada. Horas más tarde, López Jordán se proclamó gobernador de Entre Ríos, dando inicio a una rebelión abierta contra el gobierno nacional.

Asesinato de Justo José de Urquiza

El impacto político inmediato

La respuesta del Estado fue contundente. El presidente Domingo Faustino Sarmiento ordenó una intervención federal masiva. El levantamiento jordanista fue aplastado tras años de enfrentamientos sangrientos.

Con la muerte de Urquiza, el federalismo histórico perdió a su última gran figura moderadora. A partir de entonces, el poder central avanzó sin frenos. La Argentina ingresó definitivamente en una etapa de unificación bajo control porteño, con ejército nacional, economía integrada y provincias cada vez más subordinadas.

Por qué este crimen cambió la historia argentina

El asesinato de Urquiza no solo eliminó a un líder. Marcó el final del proyecto federal original y selló el triunfo del Estado nacional centralizado. También dejó una enseñanza brutal: en la Argentina del siglo XIX, los conflictos políticos se resolvían con sangre.

Desde entonces, el país comenzó a construir estabilidad institucional, pero al costo de silenciar a los caudillos provinciales y reducir su autonomía.

Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: Wikipedia

Un legado atravesado por contradicciones

Urquiza sigue siendo una figura compleja. Para algunos, un estadista visionario; para otros, un caudillo que cedió demasiado. Su muerte violenta refleja esa ambigüedad y resume una Argentina en plena transición, donde la organización nacional avanzó entre acuerdos, traiciones y balas.

A 156 años de su asesinato, entender por qué mataron a Urquiza es también entender cómo se construyó el país. Y por qué, muchas veces, la historia argentina cambia de rumbo a partir de hechos trágicos.