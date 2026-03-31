Alejandro Zalazar trabajaba en el Hospital Gutiérrez Foto: Wikipedia

La sorpresiva muerte de un anestesista, Alejandro Zalazar del Hospital Gutiérrez, encendió las alarmas en el ámbito sanitario y judicial, luego de que los primeros peritajes indicaran que el profesional habría fallecido por una sobredosis de medicamentos de uso hospitalario. A partir de este hecho, la investigación tomó un giro inesperado: la Justicia ahora analiza la existencia de reuniones clandestinas donde se consumían fármacos robados.

El caso, que genera conmoción tanto en el sistema de salud como en la opinión pública, abrió interrogantes profundos sobre el control de sustancias altamente reguladas, el posible desvío de insumos médicos y los riesgos extremos de su uso fuera del ámbito clínico.

Qué se sabe sobre la muerte del anestesista

El profesional fue hallado sin vida en circunstancias que, en un primer momento, no parecían violentas. Sin embargo, los estudios toxicológicos preliminares revelaron la presencia de potentes anestésicos y sedantes, normalmente utilizados en quirófanos y unidades de terapia intensiva.

Este hallazgo descartó rápidamente la hipótesis de una muerte natural y orientó la causa hacia un consumo excesivo de medicamentos controlados, lo que llevó a los investigadores a profundizar el entorno personal y profesional del anestesista. La investigación avanzó rápidamente cuando se determinó que los fármacos que encontraron en la casa del médico fallecido pertenecían al Hospital Italiano de Buenos Aires.

La pista de las presuntas fiestas clandestinas

Con el avance del expediente, surgieron testimonios e indicios que apuntan a la posible realización de encuentros privados en los que se utilizaban medicamentos médicos con fines recreativos. Estas reuniones, según la investigación, no solo implicaban un consumo peligroso, sino también el origen ilícito de los fármacos.

Las autoridades intentan determinar si los medicamentos fueron sustraídos de hospitales, clínicas o droguerías, y si existió una red de personas involucradas en su obtención y distribución.

Tras la denuncia, el Hospital Italiano de Buenos Aires informó que realizó una denuncia ante las autoridades por el robo de estupefacientes detectado en la institución. Por esta denuncia, dos directivos del Italiano prestaron declaración en la causa.

Del mismo modo, fuentes de la gobernación porteña aclararon que “no hubo denuncias de faltante de insumos en los hospitales del sistema público”.

Comunicado del Hospital Italiano

Medicamentos bajo sospecha: por qué son tan peligrosos

Los anestésicos y opioides empleados en medicina están diseñados para ser administrados exclusivamente por profesionales capacitados, bajo estrictos protocolos y monitoreo permanente. Su uso sin control puede provocar depresión respiratoria, paro cardíaco y la muerte, incluso en dosis relativamente bajas.

Especialistas consultados remarcan que el consumo recreativo de estas sustancias representa un riesgo extremo, aun para quienes conocen su funcionamiento farmacológico.

El Hospital Italiano quedó en el foco de la polémica

La investigación judicial: qué buscan los fiscales

La Justicia ahora intenta reconstruir varios aspectos clave:

Cómo accedía el anestesista a los medicamentos

Si existieron robos sistemáticos de fármacos

Quiénes participaron de los encuentros investigados

Si hubo responsabilidades institucionales o fallas de control

Además, no se descarta que surjan nuevas imputaciones a medida que se analicen dispositivos electrónicos, movimientos de stock sanitario y declaraciones testimoniales.

Un caso que expone un problema mayor

Más allá del desenlace trágico, el episodio volvió a poner en el centro del debate la seguridad en el manejo de medicamentos hospitalarios, un tema sensible que ya había generado alertas en el pasado.

El control insuficiente, sumado a la presión laboral, el acceso privilegiado y la falta de seguimiento, conforma un escenario de riesgo que preocupa a autoridades sanitarias y expertos en adicciones.

Conmoción y señales de alerta

La muerte del anestesista no solo dejó un profundo impacto en su círculo cercano, sino que también encendió una señal de alarma en el sistema de salud. La causa sigue abierta y podría revelar en los próximos días una trama más amplia de irregularidades.

Mientras tanto, el caso se convierte en un llamado urgente a reforzar los controles, prevenir el desvío de medicamentos y abordar de manera integral el consumo problemático de sustancias, incluso dentro de los ámbitos profesionales.