Loan Danilo Peña. Foto: NA

El juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña comenzará el 16 de junio y fue celebrado por la querella y la defensa. En este contexto, ambas partes coincidieron en que la realización de las audiencias en sólo algunos días por semana y con los detenidos en forma presencial podría generar un gran conflicto por la extensión del litigio.

El Tribunal Federal de Corrientes definió la fecha del debate que había sido fijado para el 7 de octubre, que fue objetado con fulgor y los jueces reconsideraron su postura. Sin embargo, el escrito oficial detalló que “las audiencias se celebrarán bajo un esquema de alternancia semanal: la primera semana los martes, miércoles y jueves y la semana subsiguiente los miércoles y jueves”.

Por su parte, el fiscal general de Corrientes, Carlos Schaefer, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas, destacó que el debate se adelantó cuatro meses, lo consideró como “algo importante” y confirmó que esta diferencia hace a un gran avance. En paralelo, reveló que la modalidad de las audiencias serán presenciales en principio y que algunos acusados podrían ser trasladados.

Además, el letrado Martín Leiro, que representa a Alan Cañete, se mostró de acuerdo con el inicio del litigio y con que “se haya anticipado, así como unificado las causas por una cuestión de economía procesal”, aunque consideró “engorroso” que “un abogado de Buenos Aires deba viajar todas las semanas a Corrientes”.

Marcha por Loan. Foto: NA.

En esta misma línea, la abogada Mónica Chirivin, defensora de Laudelina Peña, afirmó a Noticias Argentinas: “Está perfecto que se adelante la fecha de juicio, me parece bien todo lo que sirva a la causa”. A pesar de eso, se expresó en desacuerdo con la modalidad: “No me parece ético, ni jurídico que no se haga la audiencia preliminar”.

Chirivin explicó que conversó con la representante legal de la familia del niño, Belén Russo Cornara, que incluye a los padres María Noguera y José Peña y a sus hermanos. “Ella había planteado que esto se hiciera de corrido, así, nos trasladamos allá 30 o 40 días, lo que sea necesario, y se hace de una sola vez”, explicó.

“No puede ser que -las audiencias- se realicen entre tres o cuatro días por semana. Incluso, hay que analizar lo que ocurra con la suplencia de la audiencia preliminar que quedó en la nada. Le pregunté a la querella si tienen conocimiento de lo que va a pueda pasar con los detenidos que están dispersos”, sostuvo.

Loan Danilo Peña. Foto: NA.

“No hay una alcaldía federal en Corrientes. Entonces, si quieren que sea presencial y la van a trasladar a Laudelina, tengo que saber a dónde la voy a poder ver. Tampoco va a venir el camión todos los días desde Chaco hasta Corrientes para llevar a los detenidos”, añadió.

“La audiencia premilitar debió ser concedida para que las partes puedan cuestionar”, insistió Chirivin. Y sobre su conversación con Russo Cornara, destacó que la letrada de la contraparte “coincide en que el juicio debiera ser corrido”. “No puede ser dos días por semana, son casi 200 testigos porque vamos a estar cinco o seis meses, un juicio así es poco serio. Russo había planteado que se lleve adelante en 30 días. Además, sobre la audiencia preliminar, nos dieron cinco días para pedir testigos”, cerró.

Juicio por el caso Loan: quiénes son los jueces que asumirán el debate

Los jueces que asumirán el debate son Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. También estarán los fiscales de la Unidad Fiscal de Corrientes Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel. La exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el excapitán de la Armada, Carlos Pérez; la tía de la víctima Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez; y el excomisario Walter Maciel serán juzgados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan.

Respecto a la pesquisa paralela, se encuentran imputados Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio por los siguientes delitos:

Privación ilegítima de la libertad

Defraudación a la administración pública y encubrimiento

Falso testimonio

Violación de secreto profesional

Suministro de estupefacientes a título gratuito

Resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales

Loan fue visto por última vez con vida en la localidad correntina de 9 de Julio, donde compartió un almuerzo en la casa de su abuela Catalina y luego se dirigió junto con sus primos a un naranjal donde se le perdió el rastro.