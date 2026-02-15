Eugenia Carril, joven atropellada y abandonada en una zanja en La Plata. Foto: redes sociales.

El conductor acusado de atropellar y matar a la estudiante universitaria Eugenia Carril, de 18 años, en la localidad platense de Villa Elvira se entregó esta mañana en la sede de la DDI local, luego de que el personal de la Policía Bonaerense identificara e incautara la Chevrolet Meriva con la que había escapado.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de un hombre de nacionalidad peruana que quedó detenido por el homicidio y su vehículo fue hallado en la intersección de las calles 5 y 57.

Durante este domingo, alrededor de las 11:00, los investigadores confirmaron que la camioneta buscada presenta una mancha visible en el capot y que la patente pudo ser identificada como GXY 920.

Se trata de una Chevrolet Meriva azul en la que se movilizaban dos personas al momento del crimen de Carril. De acuerdo a las imágenes incorporadas al expediente, el vehículo fue captado días antes del hecho en distintos puntos de la región.

Una de las filmaciones lo registra el pasado 9 de febrero a las 8:30 en la zona de Avenida 122 y el cruce con Avenida 32, al tiempo que otra cámara lo había detectado ese mismo día a las 08:18 pasando por 122 y 51.

Con este material, los investigadores intentan reconstruir el recorrido del rodado y establecer los lugares que frecuentaba. La causa quedó en manos del fiscal Fernando Padovan, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 12 del Departamento Judicial La Plata.

Por el momento, el hecho está caratulado como homicidio culposo, aunque no se descarta que se sumen agravantes debido a que el autor escapó de la escena tras el impacto.

En paralelo, familiares de la víctima continúan reclamando celeridad en la investigación y piden justicia por la joven fallecida la noche del viernes 13 de febrero. Del operativo participaron efectivos de la Comisaría La Plata 8va. y de la DDI La Plata.

Detalles del crimen

Carril era intensamente buscada por su familia desde la noche del viernes, luego de regresar de la facultad. Un investigador explicó que “en la imagen que aportó el Centro de Monitoreo Municipal de La Plata se ve a la joven cuando bajaba del colectivo, caminó algunas cuadras y una maniobra imprudente terminó en el embiste seguido de muerte de la víctima”.

El hallazgo se produjo en la zona de 3 y 96, donde vecinos avisaron al 911 tras observar a una persona tendida en una zanja.

Efectivos de la comisaría jurisdiccional, del Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica acudieron al lugar y realizaron las primeras tareas para preservar la escena y recolectar pruebas.

De acuerdo con la información recabada, la joven descendió de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en la intersección de 7 y 96, y se dirigía hacia su domicilio ubicado en 1 y 96, cuando se perdió todo contacto con sus allegados.

Los familiares de la joven concurrieron a la escena del hallazgo y siguieron de cerca el operativo, luego de haber impulsado una intensa búsqueda y pedido difusión en redes sociales ante su desaparición.

Asimismo, las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Municipal de La Plata y por circuitos privados permitieron establecer la secuencia previa al impacto, por lo que ahora se identificó al modelo del vehículo como una Chevrolet Meriva.

“En la imagen se ve a la joven cuando bajaba del colectivo, caminó algunas cuadras y, finalmente, la maniobra imprudente que terminó en el embiste seguido de muerte de la damnificada”, explicó un investigador a NA.

Las filmaciones de la zona hacen foco en una de las cámaras instaladas en 96 entre 2 y 3 y orientada hacia calle 3, permitieron observar el momento previo a la colisión. De acuerdo con el registro fílmico, alrededor de las 22:26 se observa a la joven que caminaba por la calle 96 en dirección de 4 hacia 3.

Un minuto después, a las 22:27 aproximadamente, aparece en la misma secuencia una camioneta que circulaba por 96 desde 7 hacia 1.

Al arribar a la intersección con calle 3, se puede ver el encendido de la luz de freno del vehículo y una maniobra brusca de esquive, momento en el que los investigadores presumen que se produjo la colisión con la víctima.

En la misma grabación también se detectó el paso de otra Chevrolet Meriva que circulaba de frente, material que ahora es analizado para determinar si ese vehículo guarda relación con el hecho o si su conductor podría aportar datos en calidad de testigo.