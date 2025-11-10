Caso Loan Danilo Peña: se reactiva la búsqueda con nuevos rastrillajes en cuatro lagunas

El menor desapareció en junio de 2024 en la provincia de Corrientes. En los últimos días volvieron a reactivar la búsqueda.

Loan Danilo Peña. Foto: NA.

La búsqueda de Loan Danilo Peña, el menor que desapareció en junio de 2024 en la provincia de Corrientes, volvió a reactivarse con la autorización del Juzgado Federal de Goya. Los nuevos rastrillajes se llevaron a cabo en cuatro lagunas en la localidad, donde fue visto por última vez.

En las últimas horas se dio a conocer la Resolución N° 527/2025, en la cual se autorizó el inicio de rastrillajes, allanamientos y operativos en la ciudad de 9 de Julio, lugar donde el pequeño desapareció hace casi un año y medio.

Loan Danilo Peña. Foto: NA

Según establece la resolución, los procedimientos inician este lunes 10 de noviembre en cuatro lagunas ubicadas en las cercanías al campo del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava, sobre la Ruta Provincial 113.

El escrito detalla que la medida se prolongará por 50 días y que se podrá extender en función del clima y los resultados obtenidos.

Para los diversos operativos trabajarán en conjunto personal del Comando Unificado Corrientes (CUC), del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, y la Policía de Corrientes, además de organismos técnicos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), SENASA, Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

Búsqueda de Loan Danilo Peña. Foto: NA

En la causa se encuentran procesados por la desaparición del niño Laudelina Peña, Antonio Benítez, Pérez, Caillava, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el ex comisario Walter Maciel.