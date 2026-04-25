El cruce fronterizo más alto de Sudamérica está en Argentina:

El Paso de Agua Negra podría perforar la Cordillera de los Andes. Foto: ChatGPT.

El Paso de Agua Negra, considerado el cruce fronterizo más alto de Sudamérica y uno de los más elevados del mundo, conecta la provincia de San Juan con la Región de Coquimbo, en Chile, a casi 4.800 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en plena Cordillera de los Andes, este paso de montaña se caracteriza por sus condiciones extremas, paisajes imponentes y una geografía que lo convierte en una de las rutas más desafiantes de la región.

Actualmente, ese mismo paso podría cambiar para siempre: un ambicioso proyecto vuelve a ponerse en agenda y plantea la posibilidad de atravesar la Cordillera de los Andes con una megaobra que promete redefinir la conexión entre Argentina y Chile.

El cruce fronterizo más alto de Sudamérica: un enlace clave entre Argentina y Chile

El Centro de Frontera Agua Negra se encuentra en el noroeste de la provincia de San Juan. Conecta la localidad argentina de Las Flores con Huanta, en la Región de Coquimbo, Chile. El paso está ubicado a una altitud de 4.780 metros sobre el nivel del mar y es uno de los más altos de la cordillera andina. El acceso se realiza a través de la Ruta Nacional 150 en Argentina y la Ruta CH-41 en Chile.

Paso Internacional Agua Negra - cruce a Chile

En sus instalaciones operan de manera coordinada organismos como Migraciones, Aduana y Gendarmería Nacional, garantizando controles eficientes y seguros para el tránsito de personas y vehículos.

Además de su rol logístico, el Centro de Frontera Agua Negra funciona como una puerta de entrada a paisajes naturales únicos, con vistas privilegiadas de la cordillera y los valles sanjuaninos. Este paso forma parte del Corredor Bioceánico Central, un eje estratégico que busca potenciar la integración comercial y turística entre ambos países.

Se trata del paso fronterizo más alto entre Argentina y Chile, con un punto máximo cercano a los 4.780 metros, lo que implica condiciones climáticas extremas, con nieve, bajas temperaturas y una operatividad estacional limitada principalmente al verano.

El Paso de Agua Negra podría perforar la Cordillera de los Andes. Foto: ChatGPT.

El Túnel de Agua Negra: el proyecto que busca conectar Argentina y Chile todo el año

El proyecto Agua Negra vuelve a tomar impulso tras haber quedado detenido durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. La iniciativa apunta a habilitar un paso permanente entre San Juan y la Región de Coquimbo, atravesando la Cordillera de los Andes.

El plan contempla la construcción de un túnel de aproximadamente 14 kilómetros, que permitiría transformar el actual cruce —hoy habilitado solo en verano— en una vía operativa durante todo el año. Actualmente, el tránsito se interrumpe durante varios meses debido a la nieve y las condiciones climáticas adversas.

La paralización del proyecto había generado expectativas frustradas en ambas regiones, ya que contaba con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y avances en su planificación técnica. Sin embargo, cambios en las prioridades de inversión derivaron en la suspensión de las obras.

Cordillera de los Andes. Foto: Unsplash.

¿En qué estado se encuentra la megaobra sobre el Túnel de Agua Negra?

En la actualidad, según el cónsul Mario Schiavone, “en el lado chileno ya se han retomado los trabajos”, mientras que en Argentina “las obras todavía no comenzaron, pero lo harán pronto”.

La reactivación del proyecto permitiría abrir una nueva salida al océano Pacífico para Argentina, impulsando el comercio exterior del centro y noroeste del país. Además, posicionaría a San Juan como un nodo estratégico para el intercambio con mercados internacionales, especialmente en Asia.

Al mismo tiempo, la obra busca fortalecer el turismo y la integración cultural entre ambos países, que comparten una extensa frontera pero aún presentan desafíos en materia de conectividad vial.