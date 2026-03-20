¿Qué pasó con la niña E. en Córdoba?:

Aparición de la niña E. en Córdoba. Foto: X

Tras haber denunciado su desaparición, la niña E. fue hallada en medio de los intensos operativos en Cosquín luego de más de 20 horas de incertidumbre.

La menor estuvo internada en observación y los médicos confirmaron que está en buen estado de salud.

La niña E.P.L. apareció con vida después de casi 24 horas de búsqueda en Córdoba. Foto: NA/Policía de Córdoba

La fiscal Silvana Pen, a través de una conferencia de prensa, destacó que la causa está bajo secreto de sumario, pero detalló que hay varias hipótesis que se analizan con el objetivo de saber qué pasó durante esas horas con la pequeña.

Los investigadores consideran que la niña no pudo haber llegado sola al descampado, por lo que entienden que intervino otra persona.

Apareció la niña E. de dos años que estaba desaparecida en Córdoba Foto: redes sociales

Un dato que sobre el que se trabaja es que si la nena estaba en adentro de su casa cuando la sacaron y no gritó o lloró podría haber conocido a quien se acercó.

Los investigadores suman una serie de interrogantes: ¿Se fue sola o se la llevó alguien? ¿Se perdió o alguien la dejó en el lugar donde la halló la policía? Si se la llevó alguien, ¿con qué finalidad? ¿Cómo sobrevivió durante casi un día?