La fiscal brindó detalles sobre el hallazgo de la nena que estuvo desaparecida en Córdoba:

La niña E.P.L. apareció con vida después de casi 24 horas de búsqueda en Córdoba. Foto: NA/Policía de Córdoba

La fiscal Silvana Pen precisó este jueves que E.P.L., la nena de 2 años que fue encontrada en la ciudad cordobesa de La Falda, “salió sola de entre lo pastizales” e indicó que “no hay sospechas de abuso”.

“La desaparición se tramitó de forma urgente, con colaboración de bomberos, la policía y efectivos de todos lados. Aproximadamente tuvimos 100 efectivos por tanda. Se usaron drones con detectores de calor para poder detectar a la nena”, informó Pen en conferencia de prensa.

La niña E.P.L. apareció con vida después de casi 24 horas de búsqueda en Córdoba. Foto: NA/Policía de Córdoba

Y añadió: “Hoy a las 11.05, cuatro motorizados del escuadrón de La Falda estaban haciendo rastrillajes y dieron aviso de la aparición. Venía caminando, saliendo de unos pastizales. Seguramente pasó una noche difícil. Ella no habla, dice palabras. La trasladamos en ambulancia al hospital Domingo Funes. Está en un estado de estrés”.

“Tiene pequeñas lesiones como raspaduras en las piernas y en la ceja”, explicó la fiscal, quien contó que los médicos “no le pusieron suero”, aunque la menor “está en un estado de somnolencia”. A su vez, confirmó que “no hay sospechas de abuso sexual”.

Por otro lado, negó que haya detenidos, ya que “la nena apareció sola, no había terceras personas en la escena”, y sumó: “Secuestramos 11 celulares. No hay detenidos ni sospechosos”.

Apareció la nena desaparecida en Cosquin. Video: Canal 26

Una desaparición que conmocionó a Córdoba

La niña había sido vista por última vez alrededor de las 14.30 del miércoles, cuando su mamá preparaba el almuerzo dentro de la vivienda. Según detalló la familia, solía moverse con libertad dentro y fuera de la casa, pero siempre regresaba rápidamente. Esa rutina se quebró de manera abrupta cuando notaron su ausencia y no lograron hallarla dentro del domicilio.

Tras una primera búsqueda por parte de los familiares, la denuncia ingresó alrededor de las 16.00, lo que puso en marcha un operativo urgente para localizarla. La alarma creció cuando se activó la Alerta Sofía, un protocolo que se emplea cuando se considera que la vida de un menor puede estar en riesgo inminente.

Cómo fue el hallazgo de la nena desaparecida en Córdoba

Pasadas las 11 de la mañana, se confirmó la noticia que devolvió el alivio a la provincia: E. fue hallada con vida, en un descampado de la misma zona donde había desaparecido. Se encontraba consciente, sin lesiones visibles y fue rápidamente trasladada para ser evaluada por personal médico.

El abuelo de la niña confirmó a la prensa que la familia ya se estaba trasladando al lugar donde había sido encontrada, destacando entre lágrimas que “está bien”, aunque sin brindar mayores detalles por respeto al proceso judicial.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué ocurrió durante las horas en las que estuvo desaparecida. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que ahora debe reconstruir el recorrido de la niña y esclarecer si se trató de un extravío accidental o si intervino una tercera persona.