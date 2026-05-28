Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

Una cámara de seguridad registró el momento en que la adolescente Agostina Vega ingresó a la vivienda del acusado, Claudio Gabriel Barrelier, durante la noche del sábado.

En las imágenes se puede ver a la menor caminando junto al detenido antes de que ambos entren a la casa. Se trata de la última vez que Agostina fue vista.

Por el momento siguen registrando las cámaras de seguridad para ver si salió del mismo lugar.

Momento en que Agostina Vega entra a la casa del detenido. Video: cámara de seguridad.

Qué se sabe de la menor a cinco días de su desaparición en Córdoba

Cinco días pasaron desde que la adolescente Agostina Vega desapareció en la provincia de Córdoba, cuyo caso es un enigma y por el momento tiene a un solo detenido, Claudio Gabriel Barrelier, aunque para los investigadores la principal sospecha es que actuaron más personas.

Todo se manejó de manera deficiente: a la mamá de Agostina recién le permitieron radicar la denuncia el domingo después de las 10 de la mañana. Desde ese momento, los investigadores ya contaban con los datos necesarios para profundizar en el extraño recorrido que hizo la menor desde su casa, en barrio General Mosconi, hasta Cofico, a unos 7 kilómetros de distancia.

Pese a que el remisero advirtió en su declaración que un adulto había pagado el viaje de la adolescente y que ella se fue con él, Barrelier recién fue detenido este miércoles y el allanamiento a la vivienda donde resultó arrestado recién fue peritado en las últimas horas.

Missing Children Argentina - Agostina Vega. Foto: Missing Children Argentina

Los vecinos relatan que esa no es una típica casa, sino que la barra brava de Instituto de Córdoba la utiliza además como búnker para las reuniones del club.

Frente a este escenario, los investigadores sospechan que detrás de la desaparición de la menor hay más personas involucradas y que fue engañada para llevarla hasta el punto de encuentro, aprovechando la confianza que había con el acusado.

“Hija, si me estás escuchando, sé fuerte, toda Córdoba te está buscando, aguantá un poco más”, manifestó Melisa, madre de la adolescente.