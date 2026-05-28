Ana Lía Corte apareció muerta en Bariloche. Foto: redes sociales.

Tras la confirmación de la muerte de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que había desaparecido en Bariloche el 8 de mayo, en las últimas horas trascendió qué reveló la autopsia al cuerpo.

El resultado fue que la mujer murió por “un paro cardíaco no traumático”, y que el cadáver estaba descuartizado por los animales silvestres de la zona y no por intervención humana.

“Los restos no presentaban indicios de criminalidad y el estado general en que fue hallado el cuerpo es resultado de la acción de animales presentes en la zona”, informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

Ana Lía Corte apareció muerta en Bariloche. Foto: redes sociales.

Tras la autopsia, el cuerpo de Ana Lía Corte fue entregado a su familia para que pudieran despedirla. Por su parte, los peritos informaron que, por el momento, se descartó la hipótesis de homicidio, luego del análisis de las lesiones.

La fiscalía y la Policía de Río Negro siguen investigando para completar los análisis y cerrar la causa. Hasta ahora, las fuentes oficiales sostienen que no hubo señales de violencia y que las pericias apuntan a una muerte natural, seguida por la intervención de animales.

Los mensajes de despedida para Ana Lía Corte

Los allegados de Ana Lía Corte utilizaron las redes sociales para despedirla y dedicarle sentidos mensajes, tras la confirmación de su muerte. Uno de ellos fue su esposo, Miltón Marques: “Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lia. El apoyo de todos fue mi cable a tierra”, escribió.

“A mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor”, añadió.

Mensaje de despedida para Ana Lía. Foto: Facebook

Otro de los mensajes fue el de su prima Cecilia Corte: “Así te voy a recordar siempre, Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera... siempre abriendo tu casa para la familia que llegaba de visita a Bariloche”, escribió la mujer junto a una foto.

“Volá alto, prima, donde estás ya no hay padecimientos... la abuela Ana, mi viejo y los tuyos te reciben en sus brazos. Acá nos quedamos rotos con ganas de seguir contándonos destinos en Brasil para conocer. Me quedo con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho... yo te quiero mucho a vos prima ahora hasta la eternidad“, añadió.