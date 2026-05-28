Detención de delincuentes en Lanús. Foto: captura video.

El Centro de Emergencias de Lanús recibió un aviso por un intento de robo a un repartidor y de inmediato activó el protocolo de seguridad con el despliegue de un móvil policial y el seguimiento de los sospechosos mediante las cámaras de videovigilancia del municipio.

Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar e identificaron a las dos personas que habían sido monitoreadas por las cámaras municipales. En ese momento, el repartidor confirmó que se trataba de los mismos individuos que lo habían abordado para intentar asaltarlo.

Durante la requisa policial, los agentes secuestraron un arma de fuego y tres teléfonos celulares. Los dos aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia.

Detención de delincuentes en Lanús.

Recuperan una moto robada gracias a la intervención del Centro de Monitoreo y el Comando de Patrullas

Un importante operativo de seguridad permitió recuperar en las últimas semanas una moto robada en la localidad de Valentín Alsina, partido de Lanús. El procedimiento se activó rápidamente tras la denuncia y contó con la intervención del Centro de Monitoreo, en coordinación con el Comando de Patrullas.

“A partir de un aviso por la sustracción de un motovehículo, desde el Centro de Monitoreo de Lanús activamos el seguimiento inmediato a través de las cámaras de videovigilancia”, señaló Sebastián Castillo, secretario de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano de Lanús.

En coordinación con el Comando de Patrullas, las autoridades lograron identificar una moto sin patente que coincidía con las características denunciadas. Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la fuga.

De inmediato, se dio inicio a una persecución que fue seguida en tiempo real desde el Centro de Monitoreo, el cual aportó información clave para guiar el operativo durante la persecución.

El procedimiento culminó en el cruce de las calles República Argentina y Oliden, donde se logró la interceptación y aprehensión de un sujeto de 23 años.

“Tecnología y trabajo coordinado para dar respuestas rápidas y reforzar la seguridad en Lanús”, apuntó Castillo.