Alberto Fernández, tras ser procesado en la causa Seguros: “Me persiguen por peronista”

“Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia”, señaló el expresidente.

Alberto Fernández, expresidente. Foto: NA.

Alberto Fernández atribuyó su procesamiento en la causa Seguros a una “decisión judicial que fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso”.

En su cuenta de la red social X, el expresidente señaló: “Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el ‘riesgo’ que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros”.

El mensaje de Alberto Fernández tras ser procesado en la causa Seguros Foto: Captura

“Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación”, añadió.

Por otro lado, el exmandatario sumó a su posteo un comunicado del estudio de abogados que lo representa, el cual calificó como “arbitrario” el fallo del juez Sebastián Casanello en una imputación “por la que no fue indagado” y por la cual se afecta “el principio de congruencia”.

Además, indicó que “su defensa recurrirá el procesamiento, esperando que la Cámara Federal de Apelaciones anule la decisión por arbitraria, prematura e infundada, y encauce la investigación con parámetros objetivos tendientes a la averiguación de la verdad”.

El comunicado de la defensa de Alberto Fernández Foto: Captura

“El juez avanzó en la decisión sin contar con el análisis de especialistas en materia de seguros que permitan comprender los hechos investigados”, señala el texto y agrega: “Todos estos déficits serán plasmados por la defensa ante la Alzada, esperando que se dicte un resolutorio conforme a los parámetros de la Constitución Nacional”.

El juez Casanello le prohibió al Alberto Fernández salir país

Luego del procesamiento, la Dirección de Migraciones fue notificada con que el expresidente y otros 31 procesados en la causa Seguros tienen prohibido salir del país.

Así se consignó el oficio remitido a dicha oficina, donde se consignó la restricciones impuestas a los 32 procesados en el expediente.