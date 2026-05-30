Desfile militar por el Día de la Independencia del 2024. Foto: Argentina.gob.ar

A poco más de un mes de una nueva conmemoración del Día de la Independencia, todo indica que este año tampoco habrá desfile militar sobre las calles de Buenos Aires. Según fuentes oficiales, el Gobierno nacional no tiene previsto organizar el tradicional despliegue de las Fuerzas Armadas para el 9 de Julio y hasta el momento, no existen instrucciones para iniciar los preparativos necesarios para llevar adelante un evento de esa magnitud.

La decisión estaría directamente vinculada al contexto de ajuste presupuestario que atraviesa el área de Defensa. Tanto en la Casa Rosada como dentro de las Fuerzas Armadas reconocen que las condiciones económicas actuales dificultan la realización de una movilización nacional de tropas, vehículos, aeronaves y personal militar.

Desfile militar por el Día de la Independencia del 2024. Foto: Argentina.gob.ar

“Entendemos que no va a haber desfile por el recorte presupuestario”, señalaron fuentes del ámbito castrense, donde también admiten que el clima interno no es el más favorable debido a reclamos salariales y preocupaciones relacionadas con el funcionamiento de la obra social militar.

Dos años consecutivos sin desfile militar por el Día de la Independencia

La situación no representa una novedad. En 2025 tampoco se realizó el tradicional desfile militar por el Día de la Independencia (en 2024 sí), justamente por razones presupuestarias y por la ausencia de una orden formal para poner en marcha la organización del operativo. Según trascendió, este año el escenario es prácticamente idéntico.

El último gran desfile tuvo lugar en 2024, como ya se dijo, y contó con la participación del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. En aquella oportunidad desfilaron cerca de 9.900 efectivos, veteranos de Malvinas, tanques, vehículos blindados, helicópteros y aeronaves de distintas unidades del país.

Desfile militar por el Día de la Independencia del 2024. Foto: Argentina.gob.ar

De acuerdo con cifras oficiales difundidas entonces, el operativo demandó una inversión superior a los 720 millones de pesos. El monto contempló gastos de transporte, combustible, alimentación, alojamiento, viáticos, seguridad y logística. Con la inflación acumulada desde entonces, el costo actual sería considerablemente mayor.

A este panorama se suman los recientes ajustes presupuestarios aplicados al sector. La Decisión Administrativa 20/2026 redujo partidas destinadas a las Fuerzas Armadas por aproximadamente 59.600 millones de pesos. Los recortes alcanzaron programas de mantenimiento, equipamiento, transporte, alistamiento operacional y diversos proyectos de modernización.

Mientras tanto, el Gobierno busca concentrar sus esfuerzos en iniciativas consideradas estratégicas. Entre ellas se destaca la incorporación progresiva de los 24 cazas F-16 adquiridos a Dinamarca, presentada por el Ministerio de Defensa como uno de los proyectos más importantes para recuperar capacidades operativas de la Fuerza Aérea Argentina.

Desfile militar por el Día de la Independencia del 2024. Foto: Argentina.gob.ar

En paralelo, la agenda presidencial para el 9 de Julio estaría enfocada en los actos oficiales que se realizarán en Tucumán, donde Javier Milei encabezaría las actividades centrales por el aniversario de la independencia argentina. Aunque todavía no existe una confirmación formal, en los ámbitos oficiales y militares crece la convicción de que este año tampoco habrá desfile militar, una decisión que refleja las prioridades presupuestarias y políticas de la actual administración.