Fue detenido el pasado miércoles 27 de mayo. Foto: Twitter

La Justicia acusó formalmente al expresidente de ARSAT, Facundo Leal, por el presunto alquiler con sobreprecios de predios destinados al almacenamiento de materiales de fibra óptica, una causa por corrupción que derivó en el secuestro de más de 2.3 millones de dólares en efectivo y un lote de drogas sintéticas en sus propiedades de Mendoza y Palermo. El juez Lino Mirabelli decretó el secreto de sumario sobre el expediente tras ordenar la incomunicación del exfuncionario, por lo que los peritos contables analizan los contratos comerciales de la entidad estatal y la procedencia de las millonarias sumas de dinero termoselladas que la Policía Federal halló ocultas en una valija y en una caja fuerte.

Las fuerzas de seguridad federales incautaron más de 2.3 millones de dólares en efectivo, dinero de diversos países y una importante cantidad de sustancias sintéticas durante los procedimientos realizados en las propiedades Facundo Leal. Los operativos se desarrollaron en las provincias de Mendoza y Buenos Aires bajo el marco de un expediente penal por presuntas irregularidades administrativas, por lo que el imputado permanece actualmente detenido e incomunicado por orden de las autoridades judiciales.

La Policía Federal detectó un particular sistema de almacenamiento de divisas extranjeras en el interior de una valija ubicada en el domicilio mendocino del imputado. Según informó La Nación, la suma total de 1.7 millones de dólares se encontraba fraccionada en bloques individuales de 10.000 dólares con fajas de origen bancario, los cuales a su vez conformaban estructuras termoselladas de 100.000 dólares por cada fajo sellado.

La Policía allanó los domicilios de Facundo Leal. Foto: La Nación

Los efectivos policiales contabilizaron un total de 17 paquetes homogéneos ocultos dentro del equipaje de viaje durante la jornada del último viernes 29 de mayo. Las autoridades judiciales ordenaron la inmediata detención del expresidente de ARSAT tras el hallazgo de la fortuna en efectivo y el magistrado a cargo consideró que la modalidad del acopio representa un factor inusual para este tipo de procedimientos de flagrancia.

Además, el personal policial desplegó un segundo allanamiento simultáneo en el departamento que el investigado posee en el barrio porteño de Palermo. Los registros oficiales revelaron una composición de bienes mucho más variada, por lo cual La Nación precisó que los uniformados secuestraron más de 670.000 dólares ocultos en una caja de seguridad metálica junto con diversos sobres de papel que carecían de rotulaciones o identificaciones externas.

Los peritos de la fuerza de seguridad incautaron un lote de estupefacientes ilegales que incluyó 128 gramos de ketamina líquida, 164 gramos de cristal MDMA y 72 pastillas compactas de la misma sustancia sintética. Sumado a eso, las actas del procedimiento técnico incorporaron el hallazgo de 14 gramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza y las fotos oficiales expusieron cuatro envoltorios con cocaína rosa de la variedad conocida comercialmente como tusi.

Las oficinas especializadas en materia de adicciones indicaron que la cantidad de ketamina secuestrada representa un equivalente cercano a las 4300 dosis recreativas moderadas en el mercado ilegal. Los investigadores sumaron al inventario judicial:

15 utensilios metálicos con restos de sustancias

1 dispositivo de vapeo con extracto de cannabis

15 bolsas de cierre hermético

2 computadoras portátiles

5 celulares

1 iPad

4 pendrives

1 reloj inteligente.

La contabilización de las cajas de caudales arrojó como resultado la existencia de múltiples billetes de curso legal pertenecientes a distintos Estados internacionales. Los inspectores de la causa incautaron un total de:

165 euros

2.486.200 pesos argentinos

69.100 pesos uruguayos

6258 reales brasileños

3040 pesos mexicanos

302.000 pesos colombianos

2000 chelines tanzanos

En tanto, los papeles institucionales hallados en las habitaciones fueron considerados de alto interés para el avance de las pesquisas.

La Policía allanó los domicilios de Facundo Leal. Foto: La Nación

La situación procesal de Facundo Leal y el origen de la causa

El imputado acumula una trayectoria de casi dos décadas dentro de la estructura de la administración pública y presidió la compañía ARSAT. El exdirectivo ejerció funciones regulatorias en el sistema aeroportuario nacional hasta su remoción en el mes de enero de 2026, por lo que el personal del área de recursos humanos confirmó que el sospechoso aún integraba la nómina salarial activa de la firma satelital bajo la modalidad de planta permanente.

En las últimas horas, la fiscalía a cargo de Fernando Domínguez formalizó la audiencia de declaración indagatoria, aunque el imputado se amparó en sus derechos constitucionales y no aportó datos sobre los bienes incautados. El juez federal Lino Mirabelli decretó el secreto de sumario estricto sobre las actuaciones de la causa y las fuentes del tribunal aclararon que el expediente se originó por presuntos hechos de corrupción institucional y carece de vinculación previa con redes de narcotráfico.