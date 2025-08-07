El uno por uno de las normas caídas: cuáles son los 5 DNU clave rechazados en la maratónica sesión de Diputados

La oposición se unió y rechazó decretos que afectaban a áreas como Transporte, Cultura y el Banco de Datos Genéticos. Los detalles.

Maratónica sesión en Diputados Foto: NA, Claudio Fanchi

En una extensa sesión en la Cámara de Diputados la oposición rechazó en las últimas horas cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que disponían la disolución y reorganización de diversos organismos del Estado.

La caída de los decretos, que ahora deberán ser tratados por el Senado, se produjo en el marco de la misma sesión maratónica en la que la oposición ya había impuesto su agenda al darle media sanción a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia para el Hospital Garrahan.

Uno por uno: los 5 DNU que frenó Diputados

La votación en el recinto fue contundente contra las medidas de reforma del Estado impulsadas por el Poder Ejecutivo. Los decretos rechazados son:

Organismos de Economía (DNU 462/25): Fue rechazado por 141 votos a 65. Disponía la disolución y transformación de distintos organismos dependientes del Ministerio de Economía. El decreto, ahora derogado, se enmarcaba en la Ley de Bases y Puntos de Partida y buscaba, según los considerandos del texto oficial, “reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal”y “disminuir el déficit”.

