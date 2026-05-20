Marcha por la salud pública. Créditos: El Grito del Sur Foto: El Grito del Sur

Asociaciones médicas, organizaciones sindicales y trabajadores del sistema sanitario convocaron para este miércoles 20 de mayo a una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública en la Ciudad de Buenos Aires que partirá desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo bajo la consigna “La salud no puede esperar”. La convocatoria está prevista a las 13 para rechazar el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei y denunciar el deterioro en hospitales, programas nacionales y prestaciones esenciales que llevaron a un deterioro en el sistema total.

El área de salud está en su momento más crítico y en esta oportunidad, se llevará adelante una movilización en rechazo al ajuste del Ejecutivo. Entre los principales reclamos se encuentran:

Reducción de partidas destinadas a hospitales públicos

Dificultades de acceso a tratamientos

Impacto del ajuste sobre pacientes con enfermedades crónicas y jubilados.

Marcha por la salud pública. Créditos: Estación Sur Digital Foto: Estación Sur Digital

La marcha tiene el objetivo de imitar el impacto político de las recientes movilizaciones universitarias contra el ajuste en el sector educativo. En este sentido, los convocantes buscan remarcar que una mayor cantidad de personas con obra social o prepaga recurren al sistema público por las dificultades para afrontar los costos del sector privado.

El Foro por el Derecho a la Salud advirtió que el sistema de salud pública llegará al invierno “sobrecargado” y con profesionales “desgastados”, tras meses de problemas presupuestarios. El médico sanitarista Leonel Tesler alertó: “Hoy el sistema estatal está en una crisis sin pandemia”.

Reclamos de los hospitales públicos Foto: Freepik.

Las protestas tendrá su réplica en distintas provincias del país, algunas de ellas donde gremios como ATE y CICOP anunciaron paros y medidas de fuerza en hospitales públicos.

¿Cuál es la postura de la oposición en la marcha por la salud pública?

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio una conferencia de prensa junto al ministro bonaerense de Salud, Nicolás Kreplak, donde afirmó: “No hay ninguna discusión para dar. Las políticas de salud y de abandono de la salud del gobierno nacional de Javier Milei, matan. Es criminal lo que está pasando”. Y adelantó que formará parte de la movilización.

Kreplak señaló que el sistema de salud está atravesando un escenario crítico y afirmó que algunos hospitales del Conurbano ya presentan tasas de ocupación en terapia intensiva de entre el 80% y el 90%.

Nicolás Kreplak

El ministro de salud bonaerense comunicó que el incremento de la demanda en hospitales públicos por parte de pacientes que dejaron de atenderse en el sistema privado por los aumentos de prepagas y obras sociales es cada vez mayor. En paralelo, remarcó la caída de recursos y las dificultades para sostener insumos y salarios.

“El sistema de salud está funcionando al límite”, argumentó el funcionario, quien además dijo que el deterioro sanitario “ya se empieza a ver en la atención cotidiana”.