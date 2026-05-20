Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

El bloque de La Libertad Avanza consolidó un importante triunfo político en el Congreso al lograr el quórum de 129 legisladores en la Cámara de Diputados, una cantidad que le permitió abrir el recinto y priorizar de manera preeminente el tratamiento de las iniciativas enviadas por la Casa Rosada durante este miércoles 20 de mayo. La estrategia del oficialismo, que sumó el respaldo orgánico del PRO y de determinados sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), consiguió neutralizar la agenda de las bancadas opositoras al inaugurar la primera de las convocatorias especiales que estaban pautadas para la jornada parlamentaria.

Con la sesión formalmente habilitada en la Cámara Baja, el debate principal se concentrará en el paquete energético que modifica de forma estructural el régimen de subsidios de Zonas Frías, una propuesta que ya contaba con dictamen favorable en comisiones. El proyecto bajo análisis introduce modificaciones severas en el esquema de beneficios para las tarifas de gas natural limitando gran parte de las exenciones y coberturas geográficas que habían sido incorporadas originalmente por la legislación sancionada durante el año 2021. Además, los legisladores oficialistas buscarán avanzar con la aprobación de la denominada Ley Hojarasca.

La maniobra legislativa fue comandada por el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, junto a sus pares de bancada Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo, Laura Rodríguez Machado, Facundo Correa Llano, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, Carlos Zapata, Santiago Santurio y Lisandro Almirón y alteró por completo los planes de los sectores opositores.

El arco conformado por Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, monobloques y el interbloque de Provincias Unidas -referenciado en este reclamo por el diputado Esteban Paulón- impulsaba una segunda sesión especial con el objetivo de forzar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que brindara explicaciones sobre su patrimonio.

Al haber impuesto La Libertad Avanza su propia convocatoria en primer término, el intento opositor de citar a Manuel Adorni quedó severamente bloqueado en los hechos. Ante este panorama adverso, las diferentes terminales de la oposición se enfrentan ahora a dos alternativas operativas: esperar la finalización del debate oficialista, cuya extensión se estima en unas diez horas para intentar reunir nuevamente el piso de 129 diputados en el recinto o directamente postergar su citación y reprogramar la convocatoria para otra jornada.

Diputados: cómo se desató la pelea entre el oficialismo y la oposición

La maniobra no es menor. Como existe un único recinto de sesiones en Diputados y ambas convocatorias se superponen, la sesión que primero consiga reunir el quórum de 129 legisladores será la que tome control de la actividad parlamentaria.

En la práctica, eso deja al oficialismo en una posición privilegiada. Si LLA logra sentar primero a sus aliados, la oposición quedará impedida de avanzar con su agenda política y deberá esperar a que concluya la sesión oficialista para intentar reunir sus propios números.

El Gobierno de la Nación apuesta a sus aliados para imponer agenda propia en la Cámara baja. Foto: NA.

“Ellos habían convocado para el jueves de la semana pasada, pero vieron que no les daba el cuero y lo pasaron para este miércoles a las 11. Nosotros estuvimos pillos porque pedimos sesión una hora antes”, resumió un diputado libertario a la Agencia de Noticias Argentinas, sobre la estrategia desplegada por el oficialismo.

La estrategia de La Libertad Avanza para garantizar el quórum

En el campamento libertario celebran la jugada como una demostración de reflejos políticos y capacidad de coordinación parlamentaria. La lectura dominante en LLA es que el Gobierno consiguió recuperar la iniciativa en un sensible momento para la administración de Javier Milei.

Para alcanzar el número mágico de 129 diputados, el oficialismo apuesta nuevamente a su red de aliados habituales. En esa cuenta aparecen el PRO, sectores de la UCR, Innovación Federal, el MID, Elijo Catamarca e Independencia, entre otros espacios que vienen acompañando al Gobierno en votaciones clave.

Con esos respaldos, en la Casa Rosada consideran que tienen mayores posibilidades de abrir la sesión y fijar el ritmo del debate parlamentario.

Qué proyectos quiere aprobar el oficialismo en la Cámara de Diputados

El temario impulsado por LLA incluye varios proyectos con los que busca mostrar agenda propia y desplazar el foco de la polémica política. Entre los puntos centrales aparece la denominada “ley Hojarasca”, una iniciativa orientada a depurar el digesto jurídico nacional mediante la eliminación de más de 70 normas consideradas obsoletas.

El temario impulsado por LLA incluye varios proyectos con los que busca mostrar agenda propia. Foto: Noticias Argentinas

También, figura una modificación al régimen de subsidios por “zona fría” para usuarios de gas, además de la aprobación de distintos tratados y convenios internacionales. Otro de los puntos previstos es la entrega de una medalla de honor a veteranos de la guerra de Malvinas.

Por otro lado, el proyecto de adhesión al tratado internacional de patentes, que ya contaba con dictamen de comisión, finalmente no fue incluido en el temario de la sesión especial convocada por el oficialismo.