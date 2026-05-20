La Libertad Avanza ganó la primera pulseada en Diputados. Foto: NA (Juan Vargas)

La Cámara de Diputados se encamina a vivir este miércoles 20 de mayo una verdadera “guerra de sesiones”, luego de que el oficialismo y la oposición convocaran al recinto con apenas una hora de diferencia. En este escenario, el Gobierno aparece con ventaja: La Libertad Avanza (LLA) logró adelantarse estratégicamente y quedó mejor posicionada para alcanzar el quórum antes que sus adversarios.

La disputa se desató luego de que bloques opositores pidieran una sesión especial para las 11. Sin embargo, pocas horas después, el oficialismo respondió con una jugada táctica: el bloque libertario, encabezado por Gabriel Bornoroni, convocó al pleno para las 10.

Diputados: cómo se desató la pelea entre el oficialismo y la oposición

La maniobra no es menor. Como existe un único recinto de sesiones en Diputados y ambas convocatorias se superponen, la sesión que primero consiga reunir el quórum de 129 legisladores será la que tome control de la actividad parlamentaria.

En la práctica, eso deja al oficialismo en una posición privilegiada. Si LLA logra sentar primero a sus aliados, la oposición quedará impedida de avanzar con su agenda política y deberá esperar a que concluya la sesión oficialista para intentar reunir sus propios números.

El Gobierno de la Nación apuesta a sus aliados para imponer agenda propia en la Cámara baja. Foto: NA.

“Ellos habían convocado para el jueves de la semana pasada, pero vieron que no les daba el cuero y lo pasaron para este miércoles a las 11. Nosotros estuvimos pillos porque pedimos sesión una hora antes”, resumió un diputado libertario a la Agencia de Noticias Argentinas, sobre la estrategia desplegada por el oficialismo.

La estrategia de La Libertad Avanza para garantizar el quórum

En el campamento libertario celebran la jugada como una demostración de reflejos políticos y capacidad de coordinación parlamentaria. La lectura dominante en LLA es que el Gobierno consiguió recuperar la iniciativa en un sensible momento para la administración de Javier Milei.

Para alcanzar el número mágico de 129 diputados, el oficialismo apuesta nuevamente a su red de aliados habituales. En esa cuenta aparecen el PRO, sectores de la UCR, Innovación Federal, el MID, Elijo Catamarca e Independencia, entre otros espacios que vienen acompañando al Gobierno en votaciones clave.

Con esos respaldos, en la Casa Rosada consideran que tienen mayores posibilidades de abrir la sesión y fijar el ritmo del debate parlamentario.

Qué proyectos quiere aprobar el oficialismo en la Cámara de Diputados

El temario impulsado por LLA incluye varios proyectos con los que busca mostrar agenda propia y desplazar el foco de la polémica política. Entre los puntos centrales aparece la denominada “ley Hojarasca”, una iniciativa orientada a depurar el digesto jurídico nacional mediante la eliminación de más de 70 normas consideradas obsoletas.

El temario impulsado por LLA incluye varios proyectos con los que busca mostrar agenda propia. Foto: Noticias Argentinas

También, figura una modificación al régimen de subsidios por “zona fría” para usuarios de gas, además de la aprobación de distintos tratados y convenios internacionales. Otro de los puntos previstos es la entrega de una medalla de honor a veteranos de la guerra de Malvinas.

Por otro lado, el proyecto de adhesión al tratado internacional de patentes, que ya contaba con dictamen de comisión, finalmente no fue incluido en el temario de la sesión especial convocada por el oficialismo.