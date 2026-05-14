El legislador de La Libertad Avanza llegó al Congreso con este ambicioso vehículo valuado en más de 100 mil dólares. Foto: @delficelichini

La actividad legislativa de este jueves 14 de mayo se vio sorprendida por un hecho inusual en las puertas del Congreso de la Nación. El diputado jujeño por La Libertad Avanza, Manuel Quintar, captó todas las miradas al estacionar en el playón oficial una Tesla Cybertruck, la pick-up eléctrica de diseño disruptivo valuada en más de 100 mil dólares que es tendencia mundial. Sin embargo, lo que comenzó como una curiosidad tecnológica terminó con el vehículo abandonando la zona a bordo de una grúa.

El episodio generó una ola de comentarios en redes sociales y pasillos del Congreso y hubo dos detalles que impidieron que la camioneta circulara por sus propios medios:

Falta de identificación: el vehículo fue visto sin la patente reglamentaria, lo que despertó dudas sobre su situación registral para transitar por las calles porteñas.

Logística eléctrica: al tratarse de una unidad con autonomía limitada (500 kilómetros) y ante la falta de una red de cargadores rápidos en la ruta hacia el norte, el legislador optó por el acarreo para trasladar la unidad de regreso a Jujuy.

Video: @delficelichini

La respuesta del diputado Manuel Quintar tras su desembarco al Congreso en un Tesla

La aparición de un vehículo cuyo valor de importación puede superar los 100.000 dólares no pasó desapercibida en un contexto de fuerte ajuste económico. Ante los cuestionamientos de la oposición, el diputado de 44 años salió al cruce en sus redes sociales con un mensaje directo: “A mi nombre, con la mía”, dijo aclarando que la compra fue realizada con fondos de su actividad privada como abogado y empresario del sector de salud.

Más allá de la defensa del legislador, el hecho puso el foco en la normativa de tránsito vigente. Por nu lado, la infracción grave: según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, circular sin placas identificatorias es una falta que puede derivar en multas de hasta un millón de pesos.

En paralelo, apareció el régimen de importación, dado que se busca determinar si la unidad ingresó bajo esta normativa y si ya posee la documentación necesaria para obtener el patentamiento nacional.

Quién es Manuel Quintar, el diputado nacional de La Libertad Avanza que llegó al Congreso en un Teslsa

Quintar es un referente libertario oriundo de Jujuy que asumió su banca en 2023. Se define como un “outsider”, es fanático de motocross y registra un paso previo por el Partido Justicialista y desde su llegada a la Cámara, se destacó por un perfil alto en la defensa de la propiedad privada.

Según él mismo, su respaldo económico proviene de una trayectoria en el ámbito privado como empresario de la salud: junto a su familia, administra clínicas y obras sociales privadas en el norte argentino. Además, es propietario del 33% de la firma Servicios Sociales de Salud SRL y se desempeñó como gerente del Policonsultorio Los Lapachos, ubicado en Alto Comedero, San Salvador de Jujuy.

Su llegada al Congreso en un Tesla generó repercusión en el mundo de la política. Foto: @delficelichini

A estos ingresos se le suma su dieta como legislador nacional. Según los registros oficiales de la Cámara de Diputados, un integrante de la Cámara baja percibe un sueldo neto de $4.572.596,99 -a valores de diciembre de 2025-.

Más allá de su labor parlamentaria y sus negocios, Quintar es fanático de motocross. En sus redes sociales, suele compartir su participación en competencias de motociclismo destacándose su presencia en torneos como el Campeonato Enduro y el Salteño-Jujeño 2026. Esta afición por los vehículos de alta gama y la velocidad explica, en parte, su interés por modelos disruptivos como la Tesla Cybertruck que sorprendió a todos en el Congreso.