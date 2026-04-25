Manuel Adorni en la jura de diputados electos. Foto: NA

El próximo miércoles 29 de abril, el jefe de Gabinete Manuel Adorni se presentará ante la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión. En una coordinación conjunta entre los equipos de la Jefatura y la Presidencia de la Cámara Baja, se acordó que la actividad comience a las 10 de la mañana, un horario inusual para el inicio de las sesiones.

Adorni deberá responder a las 4.800 preguntas que le adelantaron los 257 diputados. El esquema de la jornada contempla una exposición inicial del funcionario, seguida de un sistema de preguntas y respuestas intercaladas. El orden de intervención de los bloques será de menor a mayor cantidad de integrantes, comenzando por los monobloques y culminando con los sectores mayoritarios.

El jefe de Gabinete habló sobre la investigación en curso sobre sus viajes al exterior. Foto: Captura de pantalla Jefatura de Gabinete

Informe de gestión de Adorni en Diputados: el cronograma de la sesión

La jornada está proyectada para durar al menos 6 horas, distribuidas en bloques específicos de consulta y réplica:

Primera etapa: monobloques y grupos minoritarios (50 minutos de preguntas, 20 de respuestas).

Segunda etapa: bloques provinciales, PRO y UCR (poco más de 50 minutos de consultas, 20 de respuestas).

Etapa final: Unión por la Patria y La Libertad Avanza. El peronismo contará con 68 minutos, mientras que el oficialismo dispondrá de 70.

El clima previo está marcado por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre Adorni. Desde el entorno libertario, algunos sugieren una salida rápida si el tono de la oposición se eleva: “El mejor escenario es que se pudra todo y que alguno de ellos se zarpe diciendo algo, ahí Adorni hace como hizo Guillermo Francos en su presentación en el Senado -se retiró porque le dijeron mentiroso-, se muestra ofendido y se va”, reveló una fuente oficialista a Infobae.

Cabe recordar que este viernes 24 de abril, la Justicia cerró la causa por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial luego de que la fiscal federal Alejandra Mangano hiciera el pedido formal. El juez Daniel Rafecas sostuvo que en este tipo de supuestos, no se exige la emisión de un acto administrativo que autorice el uso de la aeronave presidencial y que ademá, no se generó un gasto adicional para el Estado Nacional.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

Por su parte, ante las consultas sobre su patrimonio, el jefe de Gabinete baraja utilizar una respuesta técnica. Paralelamente, el Gobierno prepara un contraataque basado en auditorías de la gestión anterior. “Se hicieron consultas que van desde el manejo de la deuda, pasando por los planes sociales, hasta las causas judiciales”, señalaron desde Casa Rosada a Infobae.

Desde los bloques opositores, buscan evitar que el funcionario eluda las respuestas mediante la confrontación. Un legislador que participa del armado de la estrategia explicó: “Las preguntas que tengan que ver con ANDIS, $LIBRA, y los ingresos de Adorni se van a hacer en diferentes tandas y desde diferentes bloques. Vamos a intentar delimitar a las personas que no le sea tan fácil a Adorni hacerse el canchero y chicanear”.

El objetivo de la oposición es mantener un equilibrio temático para evitar que el oficialismo fuerce un cierre abrupto de la sesión. Según detallaron, la intención es aplicar una dosis de “70% preguntas económicas y de gestión, y el 30% sobre su patrimonio y el origen de los bienes. No hay que provocar un escándalo”.