Residencias médicas: qué notas sacaron los 117 aspirantes y qué pasó con el acusado de usar anteojos inteligentes para copiarse

El Gobierno confirmó que ninguno de los médicos que rindieron nuevamente pudo revalidar su anterior puntaje.

Así se copiaban en el examen de medicina Foto: Captura

El Gobierno confirmó este viernes que ninguno de los 117 médicos que rindieron nuevamente el Examen Único de Residencias pudo revalidar la nota que había obtenido en la primera evaluación, realizada el 1 de julio y que se encuentra bajo sospecha de fraude.

Entre a quienes se les tomó el examen se encontraba Alejandro David Castillo, denunciado penalmente por presuntamente haber usado anteojos inteligentes para copiarse.

Facultad de Medicina de UBA

Según trascendió, Castillo obtuvo 63 puntos en la revalidación que se realizó este viernes en la Facultad de Medicina.

Cabe señalar que si bien el examen original no fue anulado, la comparación entre ambas notas definirá si el puntaje inicial será válido para dar luz verde a la vacante.

Cómo fue la revalidación del examen de residencias

Según informó el secretario de Gestión Sanitaria, Alejandro Vilches, los postulantes debieron entregar sus pertenencias en bolsas cerradas. Además, se dieron las siguientes características:

Participaron 117 alumnos.

Se utilizaron detectores de metales para reforzar la seguridad.

Las preguntas fueron nuevas y basadas en la bibliografía oficial.

Quienes no se presentaron quedaron fuera del proceso de adjudicación.

Uno por uno, cómo les fue a los demás postulantes

Postulante 1 – Nota 96 – Nota 63

Postulante 2 – Nota 95 – No se presentó

Postulante 3 – Nota 95 – Nota 40

Postulante 4 – Nota 95 – Nota 36

Postulante 5 – Nota 95 – Nota 34

Postulante 6 – Nota 95 – Nota 50

Postulante 7 – Nota 95 – Nota 64

Postulante 8 – Nota 94 – Nota 39

Postulante 9 – Nota 94 – Nota 47

Postulante 10 – Nota 94 – Nota 51

Postulante 11 – Nota 94 – Nota 42

Postulante 12 – Nota 94 – Nota 45

Postulante 13 – Nota 94 – Nota 51

Postulante 14 – Nota 94 – Nota 67

Postulante 15 – Nota 94 – No se presentó

Postulante 16 – Nota 94 – Nota 62

Postulante 17 – Nota 94 – Nota 59

Postulante 18 – Nota 93 – Nota 56

Postulante 19 – Nota 93 – Nota 52

Postulante 20 – Nota 93 – Nota 55

Postulante 21 – Nota 93 – Nota 46

Postulante 22 – Nota 93 – Nota 51

Postulante 23 – Nota 93 – Nota 40

Postulante 24 – Nota 93 – Nota 47

Postulante 25 – Nota 93 – Nota 43

Postulante 26 – Nota 93 – Nota 41

Postulante 27 – Nota 93 – Nota 66

Postulante 28 – Nota 93 – No se presentó

Postulante 29 – Nota 92 – Nota 48

Postulante 30 – Nota 92 – Nota 37

Postulante 31 – Nota 92 – Nota 53

Postulante 32 – Nota 92 – No se presentó

Postulante 33 – Nota 92 – Nota 54

Postulante 34 – Nota 92 – Nota 57

Postulante 35 – Nota 92 – Nota 39

Postulante 36 – Nota 92 – Nota 32

Postulante 37 – Nota 92 – Nota 39

Postulante 38 – Nota 92 – Nota 63

Postulante 39 – Nota 92 – Nota 43

Postulante 40 – Nota 91 – Nota 51

Postulante 41 – Nota 91 – Nota 60

Postulante 42 – Nota 91 – Nota 47

Postulante 43 – Nota 91 – Nota 64

Postulante 44 – Nota 91 – Nota 42

Postulante 45 – Nota 91 – Nota 41

Postulante 46 – Nota 91 – Nota 33

Postulante 47 – Nota 91 – Nota 46

Postulante 48 – Nota 91 – Nota 62

Postulante 49 – Nota 91 – Nota 50

Postulante 50 – Nota 91 – Nota 39

Postulante 51 – Nota 91 – Nota 61

Postulante 52 – Nota 91 – Nota 36

Postulante 53 – Nota 91 – Nota 38

Postulante 54 – Nota 91 – Nota 40

Postulante 55 – Nota 91 – Nota 42

Postulante 56 – Nota 91 – Nota 51

Postulante 57 – Nota 90 – No se presentó

Postulante 58 – Nota 90 – Nota 37

Postulante 59 – Nota 90 – Nota 46

Postulante 60 – Nota 90 – Nota 39

Postulante 61 – Nota 90 – Nota 58

Postulante 62 – Nota 90 – Nota 34

Postulante 63 – Nota 90 – Nota 52

Postulante 64 – Nota 90 – Nota 40

Postulante 65 – Nota 90 – No se presentó

Postulante 66 – Nota 90 – Nota 49

Postulante 67 – Nota 90 – Nota 36

Postulante 68 – Nota 90 – Nota 53

Postulante 69 – Nota 90 – Nota 55

Postulante 70 – Nota 90 – Nota 41

Postulante 71 – Nota 90 – Nota 45

Postulante 72 – Nota 90 – Nota 46

Postulante 73 – Nota 90 – Nota 40

Postulante 74 – Nota 90 – Nota 41

Postulante 75 – Nota 89 – No se presentó

Postulante 76 – Nota 89 – No se presentó

Postulante 77 – Nota 89 – No se presentó

Postulante 78 – Nota 89 – Nota 39

Postulante 79 – Nota 89 – Nota 44

Postulante 80 – Nota 89 – Nota 44

Postulante 81 – Nota 89 – Nota 41

Postulante 82 – Nota 89 – No se presentó

Postulante 83 – Nota 89 – No se presentó

Postulante 84 – Nota 89 – Nota 32

Postulante 85 – Nota 89 – Nota 60

Postulante 86 – Nota 89 – Nota 69

Postulante 87 – Nota 89 – Nota 50

Postulante 88 – Nota 88 – Nota 50

Postulante 89 – Nota 88 – Nota 46

Postulante 90 – Nota 88 – Nota 28

Postulante 91 – Nota 88 – Nota 51

Postulante 92 – Nota 88 – Nota 46

Postulante 93 – Nota 88 – Nota 44

Postulante 94 – Nota 88 – No se presentó

Postulante 95 – Nota 88 – Nota 55

Postulante 96 – Nota 88 – Nota 66

Postulante 97 – Nota 88 – Nota 42

Postulante 98 – Nota 88 – Nota 58

Postulante 99 – Nota 88 – Nota 49

Postulante 100 – Nota 88 – Nota 56

Postulante 101 – Nota 88 – No se presentó

Postulante 102 – Nota 88 – Nota 44

Postulante 103 – Nota 88 – Nota 39

Postulante 104 – Nota 88 – Nota 51

Postulante 105 – Nota 88 – Nota 52

Postulante 106 – Nota 88 – Nota 59

Postulante 107 – Nota 88 – Nota 76

Postulante 108 – Nota 88 – No se presentó

Postulante 109 – Nota 87 – Nota 73

Postulante 110 – Nota 87 – No se presentó

Postulante 111 – Nota 87 – No se presentó

Postulante 112 – Nota 87 – Nota 45

Postulante 113 – Nota 87 – Nota 39

Postulante 114 – Nota 87 – Nota 46

Postulante 115 – Nota 87 – Nota 58

Postulante 116 – Nota 87 – No se presentó

Postulante 117 – Nota 87 – Nota 49

*La primera nota corresponde al examen del 01/07, mientras que la segunda es de la revalidación