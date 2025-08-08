Tras la polémica por las residencias médicas, el Gobierno anunció cambios en el proceso de convalidación de títulos extranjeros

El Ministerio de Capital Humano indicó que, a partir de ahora, “únicamente se otorgarán convalidaciones directas a aquellas titulaciones que hayan acreditado el estándar de calidad que otorga la Federación Mundial de Educación Médica”.

Luego de que ninguno de los 117 médicos que rindieron nuevamente el Examen Único de Residencias peda revalidar la nota que había obtenido en la primera evaluación, el Gobierno anunció que a partir de ahora, “únicamente se otorgarán convalidaciones directas a aquellas titulaciones que hayan acreditado el estándar de calidad que otorga la Federación Mundial de Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés)”.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Capital Humano indicó que este aval es poseído “tanto los títulos argentinos como los de países como Estados Unidos, España, Italia y Alemania, entre otros”.

“Esto es un acto de justicia para con los estudiantes que con gran esfuerzo obtienen sus títulos superando la enorme exigencia académica que requiere la medicina y adoptan nuestras universidades. No vamos a continuar reconociendo como igual un título que no lo es”, añade el texto oficial.

Y cierra: “Supeditando la convalidación de títulos al reconocimiento de la Federación Mundial de Educación Médica, se limita el acceso al examen de residencia a universidades que acrediten procesos de garantía de calidad equivalentes a los que rigen en Argentina, de manera que todos los profesionales médicos, nacionales o con títulos convalidados, cumplan las mismas exigencias académicas y formativas”.

