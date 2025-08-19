El posteo de Vidal tras quedar afuera del acuerdo entre el PRO y LLA: “Tengo que salir a buscar trabajo en el privado”

La diputada dejará su cargo en diciembre, por lo que mencionó que se abre una nueva etapa en su vida, sin trabajo en el sector público.

María Eugenia Vidal, Juntos por el Cambio, NA

María Eugenia Vidal es una de las integrantes del PRO que no formó parte del acuerdo electoral entre su partido y la Libertad Avanza. En este marco, la exgobernadora de Buenos Aires hizo una publicación en su cuenta de Linkedin, donde reveló que el “10 de diciembre me quedo sin trabajo”.

La legisladora publicó un texto extenso acerca de su presente laboral y su futuro, luego de haber rechazado el acuerdo entre el PRO y LLA para las elecciones bonaerenses y nacionales.

María Eugenia Vidal, exgobernadora de Buenos Aires. Foto: NA

Vidal reflexionó: “Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo”. Y agregó en la red social enfocada en la búsqueda de trabajo: “Porque elegí no ceder mis convicciones. No es la primera vez, ya me pasó en 2019, cuando perdí la elección en la Provincia de Buenos Aires. Eso significa que tengo que salir a buscar trabajo en el privado”.

“Durante dos años (con pandemia incluida) dí clases, trabajé para organismos internacionales, hice consultorías para el sector privado y asesoré a varias ONGs, pero nunca trabajé en relación de dependencia dentro de una empresa”, aclaró la gobernadora de Buenos Aires entre 2015 y 2019.

Actualmente diputada, su cargo finaliza en los próximos meses y no renovará su banca, ya que no forma parte de la lista oficialista. Vidal recordó acerca de su carrera: “Tengo 51 años, soy licenciada en Ciencias Políticas por la UCA. Además de política, soy profesora en universidades como UDESA y Di Tella y como millones de argentinos, me toca reinventarme”.

“Pero no es lo mismo hacerlo a los 50, que a los 20 o a los 30. Tenés más experiencia, más contactos, más aprendizajes… pero también más costumbres, más mañas, certezas y una zona de confort que cuesta mucho dejar atrás”, siguió María Eugenia Vidal.

“¿Hay riesgo en contratar a alguien que viene de la política? ¿O que no sea oficialista? ¿Puede alguien con trayectoria en el Estado insertarse en el sector privado?”, se consultó en su posteo en Linkedin. Incluso mencionó que mientras se hace política, la experiencia laboral queda en un lugar de “pausa” o “duda”.

María Eugenia Vidal (NA)

“Mi camino en el Estado me dejó aprendizajes enormes: 1. Cuando toca armar equipos en vez de buscar 11 Messis (culpa de mi esposo, mis referencias muchas veces son futboleras, no me juzguen), lo mejor es buscar 11 buenas personas, idóneas y que tengan las ideas frescas. Las grandes transformaciones SIEMPRE son en equipo”, desarrolló la diputada, y completó: “2. A la hora de destinar recursos muchas veces hay que elegir entre lo malo y lo horrible.3. Que siempre es mejor dar la cara cuando las cosas no salen como lo esperas”.

La exgobernadora agregó además: “4. Y que por más buenas ideas, lo importante es tener un método para implementarlas. Les pregunto a ustedes: ¿Cómo encararían ustedes esta búsqueda?¿Qué miran cuando reciben un perfil que viene del sector público y quiere hacer la transición al privado?”.

“Todo el tiempo pedimos que quienes se dedican a la política entiendan al sector privado, que no vivan toda la vida del Estado, que sepan lo que es trabajar como cualquier empleado o emprendedor”, afirmó Vidal y concluyó: “Pero cuando llega el momento, ¿Estamos dispuestos a darles ese lugar? ¿Qué me recomiendan aprender en esta nueva etapa? Me interesa leerlos. De verdad. Mariu”.