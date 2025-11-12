Terminó la reunión de Macri en el PRO y no habrá interbloque con La Libertad Avanza: “Vamos a tener candidato a presidente”

María Eugenia Vidal fue la portavoz tras la cumbre del PRO y dialogó con la prensa sobre este tema. La definición de la exgobernadora bonarense, quien afirmó que a pesar de apoyar la implementación de reformas y el programa fiscal del Gobierno, no habrá interbloque con La Libertad Avanza.

El expresidente convocó a una cumbre para discutir la alianza con La Libertad Avanza. Foto: Noticias Argentina

Mauricio Macri convocó a una cumbre del PRO en la mañana del miércoles 12 de noviembre y salieron las primeras definiciones. María Eugenia Vidal fue quien rompió el silencio y confirmó que no conformarán un interbloque con La Libertad Avanza, mantendrán la independencia en la Cámara baja y mostró apoyo para la reforma laboral.

Reunión del PRO: qué dijo Vidal tras la cumbre convocada por Macri

“Nosotros lo que pensamos es cómo apoyar y cómo garantizar que se transforme nuestro país cada día. Eso es lo que desvela Mauricio, lo que nos desvela nosotros como dirigentes, más allá de las especulaciones electorales”, dijo Vidal a la salida de la reunión partidaria que encabezó Mauricio Macri.

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires continuó: “Faltan dos años para la elección. Mauricio ha dicho que vamos a tener candidato a presidente y seguramente lo tendremos, pero lo más importante es que haya un equipo. Nosotros creemos en los equipos, la gestión, en las ideas de la libertad y valores. Eso nos ha caracterizado los últimos 25 años”.

La exgobernadora bonaerense fue quien rompió el silencio frente a la prensa. Foto: Noticias Argentinas

Consultada por el eventual interbloque en el Congreso con La Libertad Avanza, el espacio del presidente Javier Milei, expresó: “Nosotros, en el Congreso, a partir del 10 de diciembre, tanto en el Senado como en Diputados, vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente como lo tuvimos los últimos dos años, que represente las ideas y los valores del PRO”.

Además, Vidal despegó al PRO del salto de Santilli al Gobierno como ministro del Interior. “Él se ha definido dentro del PRO, pero también hay que hay que aclarar, y vale la pena decirlo, que su decisión de ser ministro del Interior es a título personal. El PRO es un partido independiente, autónomo, que, por supuesto, siempre, como lo dijo Mauricio, va a hacer lo correcto sobre lo conveniente”, dijo.

“No va a especular. Va a acompañar lo que esté bien y va a acompañar lo que sea bueno para la gente, sobre todo en el programa fiscal del Gobierno, el programa macroeconómico, que coincide con nuestras ideas. Ahora, en aquello que no, también lo va a decir. Hace años que el PRO viene defendiendo y sosteniendo que la Argentina necesita una reforma laboral”, finalizó Vidal.