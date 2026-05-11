Bloque de LLA en el Senado. Foto: X @PatoBullrich

La Libertad Avanza trabaja para alcanzar acuerdos con la “oposición dialoguista” en el Senado, donde ya están en discusión el proyecto de Reforma Electoral y los pliegos para los nombramientos de jueces y fiscales en la Justicia federal.

Si bien se trata de temas totalmente distintos, ambos se encuentran atravesados por la necesidad del oficialismo de construir consensos y mayorías para así avanzar con ambas iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei.

En este contexto, cabe señalar que la relación entre el oficialismo y sus aliados del PRO, la UCR y fuerzas provinciales continúa en desarrollo, con algunas diferencias y coincidencias. De todas maneras, más allá de algunas presiones sobre la senadora jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, el diálogo no se rompió.

El Gobierno trabaja para llegar a acuerdos en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

La semana pasada, hubo una extensa reunión entre Bullrich y sectores dialoguistas en las oficinas del segundo piso del Senado, donde los aliados adelantaron que impulsarían el tratamiento por separado del proyecto de Ficha Limpia.

Esto significaría un cambio de en la estrategia del Gobierno, que incorporó Ficha Limpia precisamente para sumar apoyos a la eliminación de las PASO, al recorte del financiamiento de las campañas electorales y a las modificaciones en la Ley de Boleta Única de Papel.

Por el momento, el oficialismo descarta avanzar en ese sentido, ya que no tiene una postura unificada sobre cómo encarar el debate y, por ese motivo, todavía se convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para iniciar la discusión.

Qué implica la aplicación de la Reforma Electoral y qué pasa con Ficha Limpia

El paquete que envió el Gobierno tiene varios frentes:

Adiós a las PASO : su eliminación definitiva.

Financiamiento : cambios en el dinero que reciben los partidos.

Boleta Única de Papel (BUP) : ajustes en su implementación.

Parlasur: se termina la elección directa; los representantes serían elegidos por el Congreso de forma proporcional.

Respecto a Ficha Limpia, las propuestas buscan que nadie con condena confirmada por corrupción pueda ser candidato. El proyecto de Goerling Lara apunta a delitos como fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito y malversación, bajo la premisa de que no es una proscripción, sino un “estándar mínimo” de ética. Por otro lado, la senadora neuquina Julieta Corroza propone ampliar estas restricciones a delitos de narcotráfico y casos de destitución por juicio político buscando responder a lo que “la ciudadanía exige de sus representantes”.