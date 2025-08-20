En medio del escándalo por el fentanilo contaminado: Furfaro fue procesado por contrabando agravado

El dueño del laboratorio HLB Pharma recibió un revés judicial que incluye un embargo por $25.000 millones.

Ariel Garcia Furfaro, dueño de HLB Pharma Foto: Redes sociales

Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, atraviesa una compleja situación por las muertes vinculadas con el fentanilo contaminado. En las últimas horas, se conoció que el empresario fue procesado por la Justicia, sin prisión preventiva, aunque por otra causa.

Se trata de una investigación por contrabando agravado, según informaron en TN. El procesamiento tiene que ver con un caso que data de 2022, cuando a través del laboratorio vinculado con las muertes y otra firma del sector se trajo maquinaría de China.

Dosis de fentanilo contaminado en Córdoba. Foto: X @gentileza.

Si bien en un principio declaró que el costo fue de 5 millones de dólares, aunque la investigación marcó que la compra fue, en realidad, por 500.000 dólares, con la presentación de documentación falsa presentada a las autoridades posteriormente. Además, se le colocó un embargo de $25.000 millones.

Desde la defensa de Furfaro, en medio del escándalo por el fentanilo, se decidió apelar la decisión de la Justicia.

Fentanilo contaminado: el informe de los primeros peritajes del Cuerpo Médico Forense

El informe del Cuerpo Médico Forense constató que sobre las 20 historias clínicas de pacientes muertos por la inoculación del fentanilo contaminado determinaron que, en 12 casos, hubo un “nexo concausal” del opioide -desarrollado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.- que incidió en el desenlace fatal.

Causa del fentanilo contaminado. Foto: NA.

El peritaje se llevó a cabo en base al lote Lote 31202 realizado el 18 de diciembre de 2024 y adulterado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, y constató “un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal”.

Los especialistas señalaron que el fármaco contaminado estaba presente en la sangre de los fallecidos, los cuales son 87 confirmados, mientras que otros 9 se encuentran bajo investigación.

Protestas por muertes a causa de fentanilo contaminado en Argentina. Foto: Reuters (Dino Calvo)

El análisis se llevó a cabo en nueve historias clínicas de los siguientes centros de salud: Hospital Italiano de Rosario; Hospital Italiano de La Plata, Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario; Sanatorio Parque de Rosario; Sanatorio Parque de Entre Ríos; Sanatorio Cullen de Santa Fe y el Instituto Dupuytren Traumatología y Ortopedia.