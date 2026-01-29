Causa por fentanilo contaminado: la Justicia informó que son 111 las personas fallecidas
Según el listado oficial que presentó la Justicia Federal de La Plata, el número de muertes por fentanilo contaminado asciende a 111. Los detalles de la causa que involucra al Ministerio de Salud de la Nación.
La Justicia Federal de La Plata confirmó que las muertes asociadas al uso de fentanilo contaminado ascienden a 111 y presentó al Cuerpo Médico Forense un listado consolidado de víctimas mortales y sobrevivientes de este escándalo sanitario. El dato surgió tras una revisión judicial de los expedientes vinculados a las partidas adulteradas del potente anestésico utilizado en terapias intensivas y cirugías.
Según el juzgado que lleva la causa, el expediente abarca 159 casos en total, de los cuales 111 fallecieron y 48 sobrevivieron a las infecciones producidas tras la administración del medicamento contaminado que fue elaborado y distribuido por los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group, propiedad del empresario Ariel García Furfaro, quien se encuentra procesado y bajo prisión preventiva junto a otras trece personas.
El fentanilo adulterado, según las pericias, contenía al menos dos bacterias multirresistentes que “incrementaron su riesgo de muerte” en pacientes que recibieron el medicamento en hospitales de distintas jurisdicciones, entre ellas, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El análisis judicial se basó en más de 170 historias clínicas revisadas cuidadosamente para determinar la vinculación entre el fármaco y los desenlaces fatales.
Tras consolidar este nuevo listado, el juez federal Ernesto Kreplak anunció que los imputados en la causa volverán a ser indagados en el marco del proceso penal, que prevé penas de 10 a 25 años de prisión por delitos como la adulteración peligrosa de sustancias medicinales y la distribución de productos nocivos para la salud.
La investigación se convirtió en una de las mayores tragedias sanitarias del país, dado que originalmente se vincularon solo 20 fallecimientos, pero con la profundización de las pericias y la revisión de los registros hospitalarios, la cifra se multiplicó de forma exponencial. Los estudios incluyen conclusiones sobre infecciones graves provocadas por bacterias como Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia pickettii, entre otras, que complicaron los cuadros clínicos de pacientes ya críticos.
A raíz de estas pruebas, el juzgado continúa su trabajo con el objetivo de cuantificar con precisión la totalidad de las víctimas y avanzar con las instancias procesales correspondientes. Mientras tanto, el impacto de la contaminación por fentanilo sigue siendo objeto de análisis y debate en distintos ámbitos judiciales y sanitarios.
Fentanilo contaminado: las recomendaciones sanitarias del informe de la Comisión Investigadora
- Establecer criterios de idoneidad y antecedentes para los titulares y responsables técnicos de los laboratorios de producción de derivados de opioides y/o fentanilo
- La declaración del origen de los fondos o aportes patrimoniales destinados a la inversión, constitución o ampliación del establecimiento
- Implementar un esquema de auditorías en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
- Instaurar un sistema de monitoreo digital que obligue a los laboratorios la carga en tiempo real de los registros de lote con carácter previo a la producción de derivados del fentanilo.
- Crear un sistema de trazabilidad inalterable que contemple las etapas desde la adquisición de opioides / estupefacientes / medicamentos críticos con trazabilidad regulada para la elaboración de fármacos y la entrega a droguerías y efectores, asegurando su registro desde el ingreso al establecimiento de salud, su dispensación en farmacia hospitalaria, la cadena de custodia y su administración final al paciente.
- Disponer la actualización y fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización y sanción para los efectores de salud —tanto públicos como privados— que omitan o incumplan la obligación de notificación en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).
- Requerir a la ANMAT realice las modificaciones necesarias del Manual de Buenas Prácticas de Fiscalización que determine plazos específicos y acotados, y medidas que deban tomarse en función de la gravedad y el riesgo de los incumplimientos constatados.
- Mejorar los mecanismos de alerta sanitaria y de los Procedimientos para el Retiro de Productos Farmacéuticos, de manera tal que ante el incumplimiento en la obligación de recupero de productos por parte de la empresa (laboratorio y/o droguerías), lo realizará la autoridad de aplicación con cargo a la empresa quien deberá solventar las erogaciones.
- Homologar y fortalecer el control de los sistemas de comercialización de medicamentos y la distribución que dispensan las provincias al sector público.
- Garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley N° 27.372 y de todos los derechos de las personas víctimas de delitos, en particular la asistencia integral física, psicológica y social, dotando al Centro de Asistencia a las Víctimas (CENAVID) de todas las herramientas y recursos a esos fines.