Fentanilo contaminado. Foto: NA.

La Justicia Federal de La Plata confirmó que las muertes asociadas al uso de fentanilo contaminado ascienden a 111 y presentó al Cuerpo Médico Forense un listado consolidado de víctimas mortales y sobrevivientes de este escándalo sanitario. El dato surgió tras una revisión judicial de los expedientes vinculados a las partidas adulteradas del potente anestésico utilizado en terapias intensivas y cirugías.

Según el juzgado que lleva la causa, el expediente abarca 159 casos en total, de los cuales 111 fallecieron y 48 sobrevivieron a las infecciones producidas tras la administración del medicamento contaminado que fue elaborado y distribuido por los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group, propiedad del empresario Ariel García Furfaro, quien se encuentra procesado y bajo prisión preventiva junto a otras trece personas.

El fentanilo adulterado, según las pericias, contenía al menos dos bacterias multirresistentes que “incrementaron su riesgo de muerte” en pacientes que recibieron el medicamento en hospitales de distintas jurisdicciones, entre ellas, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El análisis judicial se basó en más de 170 historias clínicas revisadas cuidadosamente para determinar la vinculación entre el fármaco y los desenlaces fatales.

Víctimas del fentanilo contaminado Foto: -

Tras consolidar este nuevo listado, el juez federal Ernesto Kreplak anunció que los imputados en la causa volverán a ser indagados en el marco del proceso penal, que prevé penas de 10 a 25 años de prisión por delitos como la adulteración peligrosa de sustancias medicinales y la distribución de productos nocivos para la salud.

La investigación se convirtió en una de las mayores tragedias sanitarias del país, dado que originalmente se vincularon solo 20 fallecimientos, pero con la profundización de las pericias y la revisión de los registros hospitalarios, la cifra se multiplicó de forma exponencial. Los estudios incluyen conclusiones sobre infecciones graves provocadas por bacterias como Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia pickettii, entre otras, que complicaron los cuadros clínicos de pacientes ya críticos.

A raíz de estas pruebas, el juzgado continúa su trabajo con el objetivo de cuantificar con precisión la totalidad de las víctimas y avanzar con las instancias procesales correspondientes. Mientras tanto, el impacto de la contaminación por fentanilo sigue siendo objeto de análisis y debate en distintos ámbitos judiciales y sanitarios.

