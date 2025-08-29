Investigación por supuestas coimas en discapacidad: levantan secreto fiscal y bancario de Diego Spagnuolo y los directivos de la Suizo Argentina

Lo decidió el juez federal Sebastián Casanello. La medida apunta a encontrar movimientos financieros de los involucrados.

Diego Spagnuolo y Jonathan y Emannuel Kovalivker Foto: X

En el marco de la investigación por presunto pago de coimas vinculadas a la compra de medicamentos para discapacitados, el juez federal Sebastián Casanello levantó el secreto bancario y fiscal de los accionistas de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emannuel Kovalivker, y del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

El magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal federal Franco Picardi, quien busca dar con movimientos de dinero que no tengan justificación y para ello se libraron oficios a ARCA y al Banco Central, entre otros organismos.

Diego Spagnuolo. Foto: X @dspagnuolo_ok

La medida se sumó a la orden de bloquear a todos los investigados eventuales ingresos a cajas de seguridad que puedan poseer en entidades bancarias mientras rige en la causa el secreto de sumario.

Al allanarse las viviendas de los Kovalivker en Nordelta, los investigadores secuestraron 266.000 dólares en efectivo y siete millones de pesos en el auto de uno de los hermanos.

Allanamientos en la Droguería Suizo Argentina. Foto: NA

Por su parte, en la casa del otro encontraron cajas fuertes abiertas, como si se hubieran vaciado a las apuradas ante la inminencia del procedimiento policial.