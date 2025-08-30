Javier Milei retoma su agenda internacional: viajará a Estados Unidos antes de las elecciones bonaerenses y luego visitará España

El mandatario llevaba tres meses sin salidas al exterior, en lo que configura uno de los períodos más largos sin traslados fuera del país desde que asumió el cargo.

Javier Milei. Foto: NA. Foto: NA

El presidente Javier Milei volverá a los escenarios internacionales tras un período de tres meses sin salidas al exterior, uno de los lapsos más extensos desde que inició su mandato. Septiembre se perfila como un mes particularmente intenso, con tres viajes en agenda que refuerzan tanto su perfil internacional como sus alianzas políticas.

El primer destino será Estados Unidos. Luego de encabezar el cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires, Milei partirá hacia Los Ángeles, donde asistirá a un encuentro en el Instituto Milken. Aunque no expondrá públicamente, mantendrá reuniones privadas con empresarios e inversores convocados por Michael Milken, fundador de la entidad.

Javier Milei en la CICyP. Foto: Captura

Milei retoma la agenda internacional: visitará Estados Unidos y España

La agenda continuará en Las Vegas, específicamente en Nevada, donde el mandatario argentino se entrevistará con directivos de cadenas hoteleras, en una clara búsqueda de captar inversiones para el país.

Tras esos compromisos, regresará a Buenos Aires el sábado para seguir de cerca las elecciones legislativas bonaerenses previstas para el domingo 7 de septiembre.

El segundo viaje del mes lo llevará a España, donde participará del festival Europa Viva, organizado por su aliado Santiago Abascal, líder del partido VOX.

Javier Milei y Santiago Abascal. Foto: EFE.

El evento, que se desarrollará en el Palacio de Vistalegre, reunirá a referentes de la derecha europea, entre ellos el primer ministro húngaro Viktor Orban, la premier italiana Giorgia Meloni y la dirigente francesa Marine Le Pen. Se trata de la quinta visita de Milei a Madrid desde que asumió, todas ellas sin encuentros con el presidente español Pedro Sánchez, con quien mantiene una relación marcada por fuertes tensiones ideológicas.

Por último, Milei tiene en agenda viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se espera su intervención. Además, podría aprovechar su estadía para mantener encuentros bilaterales, entre ellos una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aún en proceso de confirmación.