Javier Milei se presenta ante empresarios tras el ataque en Lomas de Zamora y en medio del escándalo en la ANDIS

El presidente disertará en el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción.

Javier Milei. Foto: Presidencia

En medio de tensiones por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y tras haber sido violentado durante una caravana en Lomas de Zamora, Javier Milei diserta este jueves ante empresarios en el tradicional evento del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP).

El encuentro se da en el marco de un almuerzo en el Hotel Alvear, con inicio previsto a las 12.30 hs, en un clima de expectativa frente a las elecciones legislativas.

Caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. Foto: NA

Bettina Bulgheroni, la primera mujer presidenta del CICyP, manifestó días atrás en declaraciones radiales un mensaje alineado al mandatario, al señalar que “nuestro objetivo es igual que el objetivo de un presidente: que el país salga adelante y tener una Argentina próspera”.

“Creo que el presidente con su fuerte liderazgo ha conseguido que otra vez la Argentina esté en el mapa del mundo, siendo un país invertible, un país que hoy nos están mirando para invertir”, afirmó.

El mandatario ya había hablado ante ese foro hace más de un año, el 15 de mayo de 2024, ocasión en que había prometido cerrar “todos los grifos de la emisión monetaria”.

Javier Milei y Karina Milei en Lomas de Zamora. Foto: NA

“No le pidan peras al olmo. No voy a ser un intervencionista. Voy a ser un liberal libertario y creo que ustedes son los creadores de riqueza”, expresó en aquella oportunidad ante los empresarios.

La expectativa está puesta en las definiciones de Milei respecto de profundizar las reformas luego de las elecciones de medio término, y tras las distintas tensiones políticas que surgieron en los últimos días, por el presunto circuito de coimas en la Agencia de Discapacidad y las muertes por fentanilo contaminado.

Javier Milei habló por primera vez de los audios de Spagnuolo

El mandatario sostuvo que “todo lo que dice” Diego Spagnuolo “es mentira” y por eso, sostuvo, “lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.

Así se expresó el presidente en diálogo con la prensa durante la caravana de Lomas de Zamora minutos antes de que la comitiva tuviera que ser evacuada por incidentes.