El gobierno de Axel Kicillof advirtió por las condiciones de seguridad para el acto de Javier Milei en Moreno

Desde la provincia señalaron que el Club Villa Ángela no cuenta con las mínimas condiciones para recibir a una multitud y mucho menos para garantizar la seguridad del presidente.

Axel Kicillof. Foto: Prensa PBA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una dura advertencia sobre el acto de cierre de campaña que el presidente Javier Milei encabezará este miércoles en Moreno, al sugerir que el oficialismo podría buscar un beneficio político a partir de un eventual incidente de seguridad.

En una entrevista con El Destape, el mandatario provincial afirmó: “No vaya a ser cosa, porque ya van dos eventos que dijeron magnicidio, intento de magnicidio, que quieran utilizar esto electoralmente. También lo aviso”.

“Viene fallando mal la seguridad del presidente, fallando mal. No están cuidando al Presidente y a los hechos me remito”, añadió, y señaló una evidente falta de coordinación entre las fuerzas federales que comanda Patricia Bullrich y la Casa Militar.

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. Foto: NA

El lugar elegido presenta “múltiples deficiencias”

Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, señaló que el Club Villa Ángela, ubicado en el barrio de Trujui (lugar elegido para el evento), presenta “múltiples deficiencias en cuanto a infraestructura, accesibilidad y seguridad”, lo que representa un riesgo tanto para los asistentes como para el mandatario.

En diálogo con Infobae en vivo, el ministro explicó que el predio no cuenta con las mínimas condiciones para recibir a una multitud, mucho menos para garantizar la seguridad del presidente.

Alonso informó además que el club no posee un perímetro cercado, está lleno de escombros y tiene una infraestructura propia de un “potrero del conurbano”.

Alonso también mencionó el clima social del barrio como un factor de riesgo. “Hay un clima social que también no es un tema menor, porque el puntero de La Libertad Avanza de esa zona estuvo repartiendo alimentos a la gente vinculada a ese barrio y no lo hizo con todo el mundo”, explicó.

Y añadió : “Eso genera un malestar. Hay gente que está enojada, que no necesariamente responde a una fuerza política, pero está enojada. No vamos a poder custodiar al presidente”.