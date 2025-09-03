En medio del escándalo por los audios, Javier Milei cierra en Moreno la campaña bonaerense de La Libertad Avanza

El presidente desembarca en la Primera Sección Electoral. Se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio de la polémica por las grabaciones filtradas.

Javier y Karina Milei. Foto: REUTERS

Javier Milei encabeza este miércoles en Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del domingo próximo.

El presidente tendrá a su cargo de las palabras finales del evento que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

Javier Milei y Karina Milei en Lomas de Zamora. Foto: NA

La mesa a cargo de la ingeniería proselitista espera reunir a más de 10 mil asistentes en la actividad, que incluirá la presencia de los ocho candidatos seccionales y de parte importante del gabinete.

También se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien permanece en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran audios que se le atribuyen en el marco del escándalo por los supuestos pedido de coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Tras haber visitado La Plata, Junín y Lomas de Zamora, Milei desembarcará en la Primera Sección Electoral, porción de la provincia que, según las mediciones que consulta el oficialismo, arroja que LLA aventaja por un escaso margen a Fuerza Patria.

Operativo de seguridad

Está previsto un intenso operativo de seguridad a cargo de Casa Militar, la Policía Federal y la custodia del mandatario para resguardar la integridad de la delegación luego de los violentos episodios que se registraron durante la caravana de campaña por las calles de Lomas de Zamora y Corrientes