¿Habrá feriado el lunes 8 de septiembre tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires?

El calendario electoral bonaerense genera dudas sobre qué pasará después de los comicios. Cómo afectará a las clases.

Elecciones, votación. Foto: NA

Este domingo 7 de septiembre se llevan a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, por lo que surgen dudas sobre si habrá feriado el próximo lunes 8 de septiembre.

Además, la jornada electoral implica que muchísimas escuelas, tanto públicas como privadas, estén implicadas. Esta situación genera dudas sobre qué pasará con las clases el lunes, es decir, el día posterior a los comicios.

¿Es feriado el lunes posterior a las elecciones legislativas en Provincia?

Más allá de que algunos colegios, instituciones y organismos puedan dar asueto o reducir el horario de atención por una cuestión organizativa y de descanso, la respuesta a esta pregunta habitual es que no hay tal feriado el lunes 8 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Foto: NA.

¿Hay clases el lunes 8 de septiembre luego de las elecciones?

Como ocurre en otros comicios, el operativo de limpieza post electoral se cumple durante el turno mañana del lunes, por los que los alumnos que asisten en ese turno no tendrán clases.

Más allá de esto, como siempre, depende de cada jurisdicción la decisión de dictar clases al día siguiente de la elección o si algún turno resulta afectado, por lo que en algunos lugares podría desarrollarse la jornada con total normalidad.

Cuándo es el próximo fin de semana largo nacional en Argentina

El próximo feriado es el 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural que fue trasladado al viernes 10 de octubre.

Los feriados que quedan en Argentina 2025. Foto: Unsplash.

Los feriados que quedan en Argentina 2025