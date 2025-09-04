Elecciones Buenos Aires 2025: qué se vota, quiénes son los candidatos y todo lo que tenés que saber para este domingo 7 de septiembre

¿Qué pasa si no voy a votar?, ¿cómo se vota?, ¿cuáles son las secciones electorales?, ¿el transporte público será gratuito?, ¿hay clases el lunes 8? Todas las respuestas para los comicios legislativos, en la nota.
jueves, 4 de septiembre de 2025, 23:00
Este domingo 7 de septiembre se desarrollan las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires (PBA), en donde los bonaerenses elegirán 46 diputados y 23 senadores.

Esto implica el desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de los comicios nacionales, que se desarrollarán el próximo 26 de octubre.

Según números de la Junta electoral de la Provincia de Buenos Aires, más de 14 millones de ciudadanos estarán habilitados para votar en 41.189 mesas. En este número entran 1.015.233 extranjeros residentes.

¿Qué se vota este domingo 7 de septiembre en Buenos Aires?

En estas elecciones se votan cargos provinciales y cargos municipales. Las y los bonaerenses elegirán 23 senadores/as provinciales titulares y 15 suplentes, 46 diputados/as provinciales titulares y 28 suplentes.

Cabe señalar que la provincia está dividida en 8 secciones electorales, por lo que, según en donde vivas, votarás senadores o diputados. De esta manera, las secciones votan de la siguiente manera:

  • Votan Senadores Provinciales: sección Primera, Cuarta, Quinta y Séptima.
  • Votan Diputados Provinciales: sección Segunda, Tercera, Sexta y Octava (La Plata).

También se eligen concejales municipales (para el Concejo Deliberante del municipio), así como también consejeros y consejeras escolares (para el Consejo Escolar).

¿Cómo se vota este domingo?

Las mesas estarán abiertas desde las 8 hasta las 18. En estas elecciones, se votará con el sistema de boleta partidaria o sábana. Es decir, cada partido presenta una boleta de papel con todos sus candidatos.

Ya en el cuarto oscuro, el votante puede optar por introducir la boleta completa o recortar y combinar secciones de distintos partidos.

  • Voto en blanco: si el sobre queda vacío o falta una categoría.
  • Voto nulo: si se incluyen dos boletas para un mismo cargo.

Dónde voto: padrón electoral de la provincia de Buenos Aires

Para conocer el lugar de votación es necesario ingresar: número de documento, género y código de seguridad.

¿Qué documento es válido para votar?

Los documentos válidos para votar son:

  • Libreta Cívica.
  • Libreta de Enrolamiento.
  • DNI verde.
  • DNI celeste.
  • DNI tarjeta.

Es importante recordar que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral.

¿Cómo funcionará el transporte público este domingo?

El Gobierno provincial estableció que el transporte público será gratuito en la provincia de Buenos Aires durante los domingos electorales del 7 de septiembre y 26 de octubre. La medida fue oficializada a través de la resolución 231 del Ministerio de Transporte provincial, publicada en el Boletín Oficial bonaerense. Los recorridos tendrán frecuencia de sábado para las elecciones a nivel provincial y nacional.

¿Quiénes están obligados a votar?

Las y los electores que tengan 16 o más años tienen el derecho y el deber cívico de votar. De todas maneras, los menores de 18 y los mayores de 70 no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, en caso de no presentarse en la fecha de votación.

¿De cuánto es la multa si no voy a votar?

Quienes no se presenten a votar sin una justificación válida serán incorporados la base de datos oficial gestionada por la Justicia Electoral. La inclusión en este registro conlleva consecuencias concretas: se aplican multas económicas de entre $1.000 y $2.000 y restricciones administrativas, como la imposibilidad de realizar trámites ante organismos estatales durante un año y la inhabilitación para asumir cargos públicos durante tres años.

Quienes no puedan emitir su voto deben justificar su ausencia ante la Justicia Electoral dentro de los 60 días hábiles posteriores al día de la elección. Para facilitar el trámite, la gestión puede realizarse de forma digital, ingresando al sitio oficial del Registro de Infractores.

¿Desde cuándo rige la veda electoral, qué se puede hacer y qué no?

La veda electoral se desarrolla desde el viernes 5 de septiembre a las 8:00 y hasta el domingo 7 de septiembre a las 21:00. Durante ese periodo, está prohibido:

  • Reparto de boletas.
  • Actividades proselitistas.
  • Actos públicos de campaña.
  • Posteos en redes sociales y la actividad online destinada a promover el voto de un candidato.
  • Publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales.
  • Venta de bebidas alcohólicas (a partir de las 20 del sábado).
  • Portación de armas.
  • Espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas.

¿Quiénes son los principales candidatos para las elecciones en la Provincia de Buenos Aires?

Los principales partidos y candidatos para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires son:

Fuerza Patria

Candidatos a Diputados:

  • 2° Sección: Diego Nanni
  • 3° Sección: Verónica Magario
  • 6° Sección: Alejandro Di Chiara
  • 8° Sección: Ariel Archanco
Candidatos a Senadores:

  • 1° Sección: Gabriel Katopodis
  • 4° Sección: Diego Videla
  • 5° Sección: Fernanda Raverta
  • 7° Sección: María Inés Laurini

Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO)

Candidatos a Diputados:

  • 2° Sección: Natalia Blanco
  • 3° Sección: Maximiliano Bondarenko
  • 6° Sección: Oscar Liberman
  • 8° Sección: Juan Osaba

Candidatos a Senadores:

  • 1° Sección: Diego Valenzuela
  • 4° Sección: Gonzalo Cabezas
  • 5° Sección: Guillermo Montenegro
  • 7° Sección: Alejandro Speroni
Somos Buenos Aires

Candidatos a Diputados:

  • 3° Sección: Pablo Domenichini
  • 6° Sección: Andrés De Leo
  • 8° Sección: Pablo Nicoletti

Candidatos a Senadores:

  • 1° Sección: Julio Zamora
  • 4° Sección: Pablo Petrecca
  • 5° Sección: Matías Balsamello
  • 7° Sección: Fernando Martini

Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)

Candidatos a Diputados:

  • 2° Sección: Jorge Núñez
  • 3° Sección: Nicolás del Caño
  • 6° Sección: Héctor Carlos Zaris
  • 8° Sección: Laura Cano

Candidatos a Senadores:

  • 1° Sección: Romina del Pla
  • 4° Sección: Luciano Roggero
  • 5° Sección: Alejandro Martínez
  • 7° Sección: Daniel Marín

Frente Potencia

Candidatos a Diputados:

  • 2° Sección: Ariel Bianchi
  • 3° Sección: Santiago Mac Goey
  • 6° Sección: Héctor Carlos Zaris
  • 8° Sección: Jorge Metz

Candidatos a Senadores:

  • 1° Sección: Felix Lonigro
  • 4° Sección: Andrea Passerini
  • 5° Sección: Fabio Adrián Molinero
  • 7° Sección: Pedro Vigneau

Nuevo MAS

Candidatos a Diputados:

  • 2° Sección: Florencia González
  • 3° Sección: Juan Cruz Ramat
  • 6° Sección: Paula Abal
  • 8° Sección: Facundo Díaz

Candidatos a Senadores:

  • 1° Sección: Lucas Correa
  • 4° Sección: Emilio Almada
  • 5° Sección: Marcos Pascuan
  • 7° Sección: Sofía Carneiro

Alianza Unión Liberal

Candidatos a Diputados:

  • 2° Sección: Luciano Busso
  • 3° Sección: Alejandro Mansilla
  • 6° Sección: José Luis Giannasi
  • 8° Sección: Diana Zonaro

Candidatos a Senadores:

  • 1° Sección: Eduardo Bisognin
  • 4° Sección: Carlos Dalfonso
  • 5° Sección: Horacio Rivara
  • 7° Sección: Eduardo Rocha

¿Cómo están conformadas las secciones electorales?

El territorio de la provincia de Buenos Aires abarca una gran extensión, con 135 municipios distribuidos en ocho secciones y un total de 14.376.592 electores a nivel provincial.

Primera sección electoral

Abarca 24 municipios y cuenta con 5.131.861 electores (36% del total provincia). Renueva 8 senadores.

  1. Campana
  2. Escobar
  3. General Las Heras
  4. General Rodríguez
  5. General San Martín
  6. Hurlingham
  7. Ituzaingó
  8. José C. Paz
  9. Luján
  10. Malvinas Argentinas
  11. Marcos Paz
  12. Mercedes
  13. Merlo
  14. Moreno
  15. Morón
  16. Navarro
  17. Pilar
  18. San Fernando
  19. San Isidro
  20. San Miguel
  21. Suipacha
  22. Tigre
  23. Tres de Febrero
  24. Vicente López

Segunda sección electoral

Abarca 15 municipios. Posee 661.721 electores (5% del total provincia) y elige 11 diputados.

  1. Arrecifes
  2. Baradero
  3. Capitán Sarmiento
  4. Carmen de Areco
  5. Colón
  6. Exaltación de la Cruz
  7. Pergamino
  8. Ramallo
  9. Rojas
  10. Salto
  11. San Andrés de Giles
  12. San Antonio de Areco
  13. San Nicolás
  14. San Pedro
  15. Zárate

Tercera sección electoral

Abarca 19 partidos y cerca de 5.101.177 personas (35% del total provincia) figuran en el padrón electoral. Define 18 diputados.

  1. Almirante Brown
  2. Avellaneda
  3. Berazategui
  4. Berisso
  5. Brandsen
  6. Cañuelas
  7. Ensenada
  8. Esteban Echeverría
  9. Ezeiza
  10. Florencio Varela
  11. La Matanza
  12. Lanús
  13. Lobos
  14. Lomas de Zamora
  15. Magdalena
  16. Presidente Perón
  17. Punta Indio
  18. Quilmes
  19. San Vicente

Cuarta sección electoral

Abarca 19 municipios y cuenta con 547.677 electores (4% del total provincia). Renueva 7 senadores.

  1. Alberti
  2. Bragado
  3. Carlos Casares
  4. Carlos Tejedor
  5. Chacabuco
  6. Chivilcoy
  7. Florentino Ameghino
  8. General Arenales
  9. General Pinto
  10. General Viamonte
  11. General Villegas
  12. Hipólito Yrigoyen
  13. Junín
  14. Leandro N. Alem
  15. Lincoln
  16. Nueve de Julio
  17. Pehuajó
  18. Rivadavia
  19. Trenque Lauquen

Quinta sección electoral

Abarca 27 municipios y cuenta con 1.336.787 electores (9% del total provincia). Renueva 5 senadores.

  1. Ayacucho
  2. Balcarce
  3. Castelli
  4. Chascomús
  5. Dolores
  6. General Alvarado
  7. General Belgrano
  8. General Guido
  9. General Lavalle
  10. General Madariaga
  11. General Paz
  12. General Pueyrredón
  13. La Costa
  14. Las Flores
  15. Lezama
  16. Lobería
  17. Maipú
  18. Mar Chiquita
  19. Monte
  20. Necochea
  21. Pila
  22. Pinamar
  23. Rauch
  24. San Cayetano
  25. Tandil
  26. Tordillo
  27. Villa Gesell

Sexta sección electoral

Abarca 22 municipios y cuenta con 672.483 electores (5% del total provincia). Renueva 11 diputados.

  1. Adolfo Alsina
  2. Adolfo Gonzales Chaves
  3. Bahía Blanca
  4. Benito Juárez
  5. Coronel Dorrego
  6. Coronel Pringles
  7. Coronel Rosales
  8. Coronel Suárez
  9. Daireaux
  10. Guaminí
  11. General Lamadrid
  12. Laprida
  13. Monte Hermoso
  14. Patagones
  15. Pellegrini
  16. Puan
  17. Saavedra
  18. Salliqueló
  19. Tres Arroyos
  20. Tres Lomas
  21. Tornquist
  22. Villarino

Séptima sección electoral

Abarca 8 municipios y cuenta con 285.047 electores (2% del total provincia). Renueva 3 senadores.

  1. Azul
  2. Bolívar
  3. Olavarría
  4. Roque Pérez
  5. Saladillo
  6. Veinticinco de Mayo
  7. Tapalqué
  8. General Alvear

Octava sección electoral

La denominada sección capital abarca solo un municipio y cuenta con 639.839 electores (4% del total provincia). Renueva 6 diputados.

  1. La Plata

¿Hay clases este lunes 8 de septiembre en la provincia de Buenos Aires?

Todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires que funcionen como centros de votación tendrán clases con normalidad el lunes 8 de septiembre. La medida, oficializada en la Resolución 3915/2025, tiene como objetivo evitar el ausentismo escolar habitual que suele registrarse después de los comicios y asegurar que los estudiantes no pierdan días de clase.

El Gobierno bonaerense pondrá en marcha un operativo especial de limpieza y desinfección en todos los establecimientos usados durante las elecciones. El procedimiento comenzará apenas cierren las mesas y termine el escrutinio, entre las 18:00 y 00:00 del domingo.