Elecciones Buenos Aires 2025: qué se vota, quiénes son los candidatos y todo lo que tenés que saber para este domingo 7 de septiembre
Este domingo 7 de septiembre se desarrollan las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires (PBA), en donde los bonaerenses elegirán 46 diputados y 23 senadores.
Esto implica el desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de los comicios nacionales, que se desarrollarán el próximo 26 de octubre.
Según números de la Junta electoral de la Provincia de Buenos Aires, más de 14 millones de ciudadanos estarán habilitados para votar en 41.189 mesas. En este número entran 1.015.233 extranjeros residentes.
¿Qué se vota este domingo 7 de septiembre en Buenos Aires?
En estas elecciones se votan cargos provinciales y cargos municipales. Las y los bonaerenses elegirán 23 senadores/as provinciales titulares y 15 suplentes, 46 diputados/as provinciales titulares y 28 suplentes.
Cabe señalar que la provincia está dividida en 8 secciones electorales, por lo que, según en donde vivas, votarás senadores o diputados. De esta manera, las secciones votan de la siguiente manera:
- Votan Senadores Provinciales: sección Primera, Cuarta, Quinta y Séptima.
- Votan Diputados Provinciales: sección Segunda, Tercera, Sexta y Octava (La Plata).
También se eligen concejales municipales (para el Concejo Deliberante del municipio), así como también consejeros y consejeras escolares (para el Consejo Escolar).
¿Cómo se vota este domingo?
Las mesas estarán abiertas desde las 8 hasta las 18. En estas elecciones, se votará con el sistema de boleta partidaria o sábana. Es decir, cada partido presenta una boleta de papel con todos sus candidatos.
Ya en el cuarto oscuro, el votante puede optar por introducir la boleta completa o recortar y combinar secciones de distintos partidos.
- Voto en blanco: si el sobre queda vacío o falta una categoría.
- Voto nulo: si se incluyen dos boletas para un mismo cargo.
Dónde voto: padrón electoral de la provincia de Buenos Aires
Para conocer el lugar de votación es necesario ingresar: número de documento, género y código de seguridad.
¿Qué documento es válido para votar?
Los documentos válidos para votar son:
- Libreta Cívica.
- Libreta de Enrolamiento.
- DNI verde.
- DNI celeste.
- DNI tarjeta.
Es importante recordar que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral.
¿Cómo funcionará el transporte público este domingo?
El Gobierno provincial estableció que el transporte público será gratuito en la provincia de Buenos Aires durante los domingos electorales del 7 de septiembre y 26 de octubre. La medida fue oficializada a través de la resolución 231 del Ministerio de Transporte provincial, publicada en el Boletín Oficial bonaerense. Los recorridos tendrán frecuencia de sábado para las elecciones a nivel provincial y nacional.
¿Quiénes están obligados a votar?
Las y los electores que tengan 16 o más años tienen el derecho y el deber cívico de votar. De todas maneras, los menores de 18 y los mayores de 70 no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, en caso de no presentarse en la fecha de votación.
¿De cuánto es la multa si no voy a votar?
Quienes no se presenten a votar sin una justificación válida serán incorporados la base de datos oficial gestionada por la Justicia Electoral. La inclusión en este registro conlleva consecuencias concretas: se aplican multas económicas de entre $1.000 y $2.000 y restricciones administrativas, como la imposibilidad de realizar trámites ante organismos estatales durante un año y la inhabilitación para asumir cargos públicos durante tres años.
Quienes no puedan emitir su voto deben justificar su ausencia ante la Justicia Electoral dentro de los 60 días hábiles posteriores al día de la elección. Para facilitar el trámite, la gestión puede realizarse de forma digital, ingresando al sitio oficial del Registro de Infractores.
¿Desde cuándo rige la veda electoral, qué se puede hacer y qué no?
La veda electoral se desarrolla desde el viernes 5 de septiembre a las 8:00 y hasta el domingo 7 de septiembre a las 21:00. Durante ese periodo, está prohibido:
- Reparto de boletas.
- Actividades proselitistas.
- Actos públicos de campaña.
- Posteos en redes sociales y la actividad online destinada a promover el voto de un candidato.
- Publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales.
- Venta de bebidas alcohólicas (a partir de las 20 del sábado).
- Portación de armas.
- Espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas.
¿Quiénes son los principales candidatos para las elecciones en la Provincia de Buenos Aires?
Los principales partidos y candidatos para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires son:
Fuerza Patria
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Diego Nanni
- 3° Sección: Verónica Magario
- 6° Sección: Alejandro Di Chiara
- 8° Sección: Ariel Archanco
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Gabriel Katopodis
- 4° Sección: Diego Videla
- 5° Sección: Fernanda Raverta
- 7° Sección: María Inés Laurini
Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO)
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Natalia Blanco
- 3° Sección: Maximiliano Bondarenko
- 6° Sección: Oscar Liberman
- 8° Sección: Juan Osaba
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Diego Valenzuela
- 4° Sección: Gonzalo Cabezas
- 5° Sección: Guillermo Montenegro
- 7° Sección: Alejandro Speroni
Somos Buenos Aires
Candidatos a Diputados:
- 3° Sección: Pablo Domenichini
- 6° Sección: Andrés De Leo
- 8° Sección: Pablo Nicoletti
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Julio Zamora
- 4° Sección: Pablo Petrecca
- 5° Sección: Matías Balsamello
- 7° Sección: Fernando Martini
Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Jorge Núñez
- 3° Sección: Nicolás del Caño
- 6° Sección: Héctor Carlos Zaris
- 8° Sección: Laura Cano
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Romina del Pla
- 4° Sección: Luciano Roggero
- 5° Sección: Alejandro Martínez
- 7° Sección: Daniel Marín
Frente Potencia
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Ariel Bianchi
- 3° Sección: Santiago Mac Goey
- 6° Sección: Héctor Carlos Zaris
- 8° Sección: Jorge Metz
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Felix Lonigro
- 4° Sección: Andrea Passerini
- 5° Sección: Fabio Adrián Molinero
- 7° Sección: Pedro Vigneau
Nuevo MAS
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Florencia González
- 3° Sección: Juan Cruz Ramat
- 6° Sección: Paula Abal
- 8° Sección: Facundo Díaz
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Lucas Correa
- 4° Sección: Emilio Almada
- 5° Sección: Marcos Pascuan
- 7° Sección: Sofía Carneiro
Alianza Unión Liberal
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Luciano Busso
- 3° Sección: Alejandro Mansilla
- 6° Sección: José Luis Giannasi
- 8° Sección: Diana Zonaro
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Eduardo Bisognin
- 4° Sección: Carlos Dalfonso
- 5° Sección: Horacio Rivara
- 7° Sección: Eduardo Rocha
¿Cómo están conformadas las secciones electorales?
El territorio de la provincia de Buenos Aires abarca una gran extensión, con 135 municipios distribuidos en ocho secciones y un total de 14.376.592 electores a nivel provincial.
Primera sección electoral
Abarca 24 municipios y cuenta con 5.131.861 electores (36% del total provincia). Renueva 8 senadores.
- Campana
- Escobar
- General Las Heras
- General Rodríguez
- General San Martín
- Hurlingham
- Ituzaingó
- José C. Paz
- Luján
- Malvinas Argentinas
- Marcos Paz
- Mercedes
- Merlo
- Moreno
- Morón
- Navarro
- Pilar
- San Fernando
- San Isidro
- San Miguel
- Suipacha
- Tigre
- Tres de Febrero
- Vicente López
Segunda sección electoral
Abarca 15 municipios. Posee 661.721 electores (5% del total provincia) y elige 11 diputados.
- Arrecifes
- Baradero
- Capitán Sarmiento
- Carmen de Areco
- Colón
- Exaltación de la Cruz
- Pergamino
- Ramallo
- Rojas
- Salto
- San Andrés de Giles
- San Antonio de Areco
- San Nicolás
- San Pedro
- Zárate
Tercera sección electoral
Abarca 19 partidos y cerca de 5.101.177 personas (35% del total provincia) figuran en el padrón electoral. Define 18 diputados.
- Almirante Brown
- Avellaneda
- Berazategui
- Berisso
- Brandsen
- Cañuelas
- Ensenada
- Esteban Echeverría
- Ezeiza
- Florencio Varela
- La Matanza
- Lanús
- Lobos
- Lomas de Zamora
- Magdalena
- Presidente Perón
- Punta Indio
- Quilmes
- San Vicente
Cuarta sección electoral
Abarca 19 municipios y cuenta con 547.677 electores (4% del total provincia). Renueva 7 senadores.
- Alberti
- Bragado
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Chacabuco
- Chivilcoy
- Florentino Ameghino
- General Arenales
- General Pinto
- General Viamonte
- General Villegas
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- Leandro N. Alem
- Lincoln
- Nueve de Julio
- Pehuajó
- Rivadavia
- Trenque Lauquen
Quinta sección electoral
Abarca 27 municipios y cuenta con 1.336.787 electores (9% del total provincia). Renueva 5 senadores.
- Ayacucho
- Balcarce
- Castelli
- Chascomús
- Dolores
- General Alvarado
- General Belgrano
- General Guido
- General Lavalle
- General Madariaga
- General Paz
- General Pueyrredón
- La Costa
- Las Flores
- Lezama
- Lobería
- Maipú
- Mar Chiquita
- Monte
- Necochea
- Pila
- Pinamar
- Rauch
- San Cayetano
- Tandil
- Tordillo
- Villa Gesell
Sexta sección electoral
Abarca 22 municipios y cuenta con 672.483 electores (5% del total provincia). Renueva 11 diputados.
- Adolfo Alsina
- Adolfo Gonzales Chaves
- Bahía Blanca
- Benito Juárez
- Coronel Dorrego
- Coronel Pringles
- Coronel Rosales
- Coronel Suárez
- Daireaux
- Guaminí
- General Lamadrid
- Laprida
- Monte Hermoso
- Patagones
- Pellegrini
- Puan
- Saavedra
- Salliqueló
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
- Tornquist
- Villarino
Séptima sección electoral
Abarca 8 municipios y cuenta con 285.047 electores (2% del total provincia). Renueva 3 senadores.
- Azul
- Bolívar
- Olavarría
- Roque Pérez
- Saladillo
- Veinticinco de Mayo
- Tapalqué
- General Alvear
Octava sección electoral
La denominada sección capital abarca solo un municipio y cuenta con 639.839 electores (4% del total provincia). Renueva 6 diputados.
- La Plata
¿Hay clases este lunes 8 de septiembre en la provincia de Buenos Aires?
Todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires que funcionen como centros de votación tendrán clases con normalidad el lunes 8 de septiembre. La medida, oficializada en la Resolución 3915/2025, tiene como objetivo evitar el ausentismo escolar habitual que suele registrarse después de los comicios y asegurar que los estudiantes no pierdan días de clase.
El Gobierno bonaerense pondrá en marcha un operativo especial de limpieza y desinfección en todos los establecimientos usados durante las elecciones. El procedimiento comenzará apenas cierren las mesas y termine el escrutinio, entre las 18:00 y 00:00 del domingo.