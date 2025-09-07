Comenzó la votación en PBA: los bonaerenses van a las urnas en una elección de impacto nacional

Los bonaerenses eligen 46 diputados y 23 senadores. El minuto a minuto de una jornada electoral clave.

Elecciones legislativas. Foto: NA

Este domingo 7 de septiembre se desarrollan las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires (PBA), en donde los bonaerenses elegirán 46 diputados y 23 senadores. Esto implica el desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de los comicios nacionales, que se desarrollarán el próximo 26 de octubre.

Seguí la cobertura en vivo por Canal 26:

Qué voto en mi municipio, a qué sección electoral pertenezco y cómo se divide la Provincia La división electoral para los comicios de este domingo es la siguiente: las secciones 1ra, 4ta, 5ta y 7ma renuevan sus bancas en la Cámara de Senadores, mientras que las secciones 2da, 3ra, 6ta y 8va eligen Diputados. Revisá el listado para saber en qué sección electoral se encuentra tu municipio.

“Lo más importante es que el ciudadano venga a votar”, dijo Santilli El diputado del PRO consideró que “lo más importante es que el ciudadano venga a votar, que la gente se tome un rato de su domingo para expresarse en las urnas”, señaló. En diálogo con la prensa, el funcionario del PRO manifestó además: “Si hoy no vota mucha gente, habrá que analizar el por qué”. Santilli votó en la mesa 308 correspondiente a la Escuela EP. N° 11 de French al 573, en la localidad de Tigre.

Dónde voto: consultá el padrón electoral 2025 El voto es una obligación cívica para todos los electores habilitados. La ausencia injustificada puede derivar en multas económicas y otras sanciones, que varían según la situación del votante. Entrá al siguiente link y conocé tu lugar de voto: Dónde voto en las elecciones legislativas 2025 en Buenos Aires: consultá el padrón electoral

Votó Daniel Scioli El secretario de Turismo del Gobierno nacional, Daniel Scioli, votó este domingo en la Sociedad de Fomento de Dique Lujan, en la zona del Tigre. Scioli tardó unos pocos minutos dentro del cuarto oscuro y al salir del establecimiento evitó dialogar con la prensa.

Carlos Bianco llamó a votar con tranquilidad: “Es una elección clave para el país” El ministro de Gobierno bonaerense emitió su voto en la ciudad de La Plata y destacó la relevancia del proceso electoral. Carlos Bianco emitió su voto Foto: Agencia Noticias Argentinas / Captura tv En declaraciones a la prensa, subrayó la necesidad de que los bonaerenses ejerzan su derecho a sufragar “con tranquilidad y en paz”, al tiempo que consideró que se trata de “una elección clave no solo para el futuro de la provincia, sino también para el país”.

El Gobierno llamó a votar para impulsar una alta participación Minutos después de la apertura de los comicios, el ministro de Desregulación y Transformación de la Nación, Federico Sturzenegger, pidió a los bonaerenses que participen de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Federico Sturzenegger llamó a votar en las elecciones legislativas. Foto: X “A votar hoy! Viva la democracia!”, dice el mensaje del ministro, el primer funcionario del Gobierno que se expresó este domingo en las redes sociales.

Peajes liberados en autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires para ir a votar Este domingo 7 de septiembre los peajes en autopista y rutas bonaerenses estarán liberados. Así lo informó Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), que detalló que la medida regirá desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, franja horaria en la que se desarrollará la jornada electoral. Con un comunicado AUBASA explicó que la decisión busca “garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos”.

¿Cómo se vota este domingo? Las mesas estarán abiertas desde las 8 hasta las 18. En estas elecciones, se votará con el sistema de boleta partidaria o sábana. Es decir, cada partido presenta una boleta de papel con todos sus candidatos. Ya en el cuarto oscuro, el votante puede optar por introducir la boleta completa o recortar y combinar secciones de distintos partidos. Voto en blanco: si el sobre queda vacío o falta una categoría.

Voto nulo: si se incluyen dos boletas para un mismo cargo.