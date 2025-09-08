A menos de un día de un triunfo histórico, Leonardo Nardini retomó su agenda recorriendo obras en Tierras Altas

Tras el aplastante triunfo en las elecciones locales del domingo, el intendente de Malvinas Argentinas recorrió un paquete de obra que incluye la intervención de siete cuadras.

Nardini retomó su agenda recorriendo obras en Tierras Altas. Foto: Prensa

A menos de 24 horas de conocerse los resultados de las elecciones provinciales y municipales, y con un resultado que volvió a posicionarlo como uno de los referentes mejor valorados del Conurbano bonaerense, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, retomó su agenda con la visita a una obra clave en el barrio Iparraguirre de Tierras Altas.

Nardini retomó su agenda recorriendo obras en Tierras Altas. Foto: Prensa

Se trata de una intervención de siete cuadras financiada íntegramente por la administración municipal, que abarca más de 6.200 metros cuadrados de pavimento de hormigón y la readecuación de sumideros hidráulicos en las calles Alfredo Palacios, entre Cuzco y Beltrán; y Mascardi, entre Cuzco y Beltrán. La obra apunta a beneficiar la calidad de vida de las y los vecinos, mejorando no solo la circulación, sino también revalorizando el espacio público.

“Después del gran resultado que conseguimos ayer, otra vez primeros en el Conurbano y entre los más votados de la provincia para Fuerza Patria, hoy estamos acá, como dijimos: en la calle, trabajando. No nos dormimos en los laureles. La elección pasó, pero la planificación de obra pública sigue como en este caso en Tierras Altas”, expresó Nardini durante la recorrida.

Nardini retomó su agenda recorriendo obras en Tierras Altas. Foto: Prensa

El jefe comunal destacó, además, el avance de otras obras estratégicas en la ciudad: “Estamos haciendo el Centro Cívico, la obra hidráulica del lado norte, para poder hacer el corredor que en el futuro nos va a permitir conectar Tierras Altas con Grand Bourg y Tortuguitas. Es parte de una mirada integral del desarrollo local”.

Saliendo del momento electoralista, el intendente remarcó que el éxito de su gestión no se limita a los resultados obtenidos ayer, sino a que los vecinos puedan ver y vivir transformaciones en el día a día: “El mejor resultado es que la gente esté conforme, que vea que se trabaja y que se administra bien el presupuesto. A pesar de los recortes y de la falta de empatía del Gobierno Nacional, seguimos adelante con obras que transforman nuestro lugar. Hoy en Tierras Altas, pero también en cada rincón de Malvinas Argentinas”.